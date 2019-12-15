Фехтувальниця Ольга Харлан яскраво перемогла на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті



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Ольга Харлан виграла у Солт-Лейк-Сіті шість боїв FIE

Видатна українка завершила змагальний 2019 рік на переможній ноті

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, українська шабліста Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті.

Сьогодні з ночі на ранок за київським часом Ольга виграла шість боїв, які й принесли їй загальну перемогу.

Харлан здолала американку Елізабет Тартаковскі (15:9), Лучію Лукаріні (15:9), олімпійську чемпіонку Маріель Заґуніс зі США (15:9), німкеню Анну Лімбач (15:10), француженку Манон Бруне (15:9) і переможницю Азійських ігор-2018 Цян Чжаруї із Китаю (15:9).

Саме Цян Чжаруї поступилася у чвертьфіналі ще одна українка Аліна Комащук. А до того Аліна перемогла Фатму Зехру Козе з Туреччини (15:13), американку Анн-Елізабет Стоун (15:13) і росіянку Софію Позднякову (15:12).

Інших дві українки – Олена Вороніна і Олена Кравацька – поступилися в 1/64 фіналу.