Олімпіада-2018. Швейцарія – переможець командних змагань з лижних перегонів

Срібними та бронзовими призерами стали австрійці і норвежці відповідно

Збірна Швейцарії з гірськолижного спорту здобула перемогу над суперниками з Австрії в фіналі командних змагань на Олімпійських іграх – 2018. У першому заїзді Деніз Фейерабенд програла 0,31 секунди Катаріні Лінсбергер, але потім Рамон Ценхаузерн виявився сильнішим Міхаеля Матта, якого дискваліфікували. Після цього Венді Хольденер виграла