Олімпіада-2018. Швейцарія – переможець командних змагань з лижних перегонів
- Сьогодні, 09:02
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Олімпійські ігри 2018
Срібними та бронзовими призерами стали австрійці і норвежці відповідно
Збірна Швейцарії з гірськолижного спорту здобула перемогу над суперниками з Австрії в фіналі командних змагань на Олімпійських іграх – 2018.
У першому заїзді Деніз Фейерабенд програла 0,31 секунди Катаріні Лінсбергер, але потім Рамон Ценхаузерн виявився сильнішим Міхаеля Матта, якого дискваліфікували.
Після цього Венді Хольденер виграла всього 0,10 секунди у Катаріни Галльхубер і вивела швейцарців вперед. Даніель Юлі приніс швейцарцям третє і переможне очко, вигравши у Марко Шварца.
Бронзові медалі завоювали норвежці.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт
Командні змагання
1. Швейцарія
2. Австрія
3. Норвегія