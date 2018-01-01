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    Олімпіада-2018. Швейцарія – переможець командних змагань з лижних перегонів

    Срібними та бронзовими призерами стали австрійці і норвежці відповідно
    Збірна Швейцарії з гірськолижного спорту здобула перемогу над суперниками з Австрії в фіналі командних змагань на Олімпійських іграх – 2018. У першому заїзді Деніз Фейерабенд програла 0,31 секунди Катаріні Лінсбергер, але потім Рамон Ценхаузерн виявився сильнішим Міхаеля Матта, якого дискваліфікували. Після цього Венді Хольденер виграла
    • Сьогодні, 09:02
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    Олімпійські ігри 2018
    Олімпійські ігри 2018

    Срібними та бронзовими призерами стали австрійці і норвежці відповідно

    Збірна Швейцарії з гірськолижного спорту здобула перемогу над суперниками з Австрії в фіналі командних змагань на Олімпійських іграх – 2018.

    У першому заїзді Деніз Фейерабенд програла 0,31 секунди Катаріні Лінсбергер, але потім Рамон Ценхаузерн виявився сильнішим Міхаеля Матта, якого дискваліфікували.

    Після цього Венді Хольденер виграла всього 0,10 секунди у Катаріни Галльхубер і вивела швейцарців вперед. Даніель Юлі приніс швейцарцям третє і переможне очко, вигравши у Марко Шварца.

    Бронзові медалі завоювали норвежці.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт

    Командні змагання

    1. Швейцарія
    2. Австрія
    3. Норвегія

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Швейцарія лижний спорт
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