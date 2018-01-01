Олімпіада-2018. Стало відомо, хто представить жіночу збірну України з біатлону у мас-старті

Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів

У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко. Віта (10-е місце в загальному заліку Кубка світу) буде стартувати в четвертому ряді з Деніз Геррман (Німеччина) і Жюстін Брезаз (Франція), а Валентина (14-е місце) виступить в п'ятій трійці з Францискою Гільдебранд



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Фото: IBU

Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів

У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко.

Віта (10-е місце в загальному заліку Кубка світу) буде стартувати в четвертому ряді з Деніз Геррман (Німеччина) і Жюстін Брезаз (Франція), а Валентина (14-е місце) виступить в п'ятій трійці з Францискою Гільдебранд (Німеччина) і Лізою Віттоцці (Італія).

Юлія Джима зайняла 20-е місце в індивідуальній гонці Олімпіади і не змогла закріпитися в топ-15 загального заліку Кубка світу.

Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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Джерело: ua.tribuna.com