  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Стало відомо, хто представить жіночу збірну України з біатлону у мас-старті

    Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів
    У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко. Віта (10-е місце в загальному заліку Кубка світу) буде стартувати в четвертому ряді з Деніз  Геррман (Німеччина) і Жюстін Брезаз (Франція), а Валентина (14-е місце) виступить в п'ятій трійці з Францискою Гільдебранд
    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка
    Фото: IBU
    Фото: IBU

    Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів

    У жіночому мас-старті Олімпійських ігор-2018, який запланований на 17 лютого, Україну представлять Валентина і Віта Семеренко.

    Віта (10-е місце в загальному заліку Кубка світу) буде стартувати в четвертому ряді з Деніз  Геррман (Німеччина) і Жюстін Брезаз (Франція), а Валентина (14-е місце) виступить в п'ятій трійці з Францискою Гільдебранд (Німеччина) і Лізою Віттоцці (Італія).

    Юлія Джима зайняла 20-е місце в індивідуальній гонці Олімпіади і не змогла закріпитися в топ-15 загального заліку Кубка світу.

    Чоловічий мас-старт, який запланований на 18 лютого, пройде без участі українських біатлоністів.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Джерело: ua.tribuna.com

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Збірна України лижний спорт Валентина Семеренко Віта Семеренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ