Індивідуальну гонку на Олімпіаді сенсаційно виграла шведка Еберг, Джима фінішувала 20-ою

У жіночій індивідуальній гонці у Пхьончхані сталося справжнє диво

У четвер, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані відбулася жіноча індивідуальна гонка з біатлону, яка була перенесена через сильний вітер напередодні. Таким чином, в один день на трасу мали вийти і жінки, і чоловіки. Заздалегідь участь Віти Семеренко у цій гонці не очікувалася. Але, отримавши додатковий день перепочинку, тренери вирішили,

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Ганна Еберг. Фото Getty Images

У жіночій індивідуальній гонці у Пхьончхані сталося справжнє диво

У четвер, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані відбулася жіноча індивідуальна гонка з біатлону, яка була перенесена через сильний вітер напередодні. Таким чином, в один день на трасу мали вийти і жінки, і чоловіки.

Заздалегідь участь Віти Семеренко у цій гонці не очікувалася. Але, отримавши додатковий день перепочинку, тренери вирішили, що вона повинна стартувати в «індивідуалці». Віта «вибила» зі стартового протоколу Ірину Варвинець. Крім того, Україну представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима й Анастасія Меркушина.

Першою з українок на трасу вийшла Меркушина. Вона почала у посередньому темпі, програвши Анастасії Кузьміній перед першою стрільбою 25 секунд. Та промах на вогневому рубежі відкинув її далеко від лідерів. Не впоралася українка і з першою стрільбою стоячи. Ще один промах, і сподіватися на високі місця вже не доводилося, адже такі індивідуальні гонки виграють спортсменки, які промахуються максимум одного разу.

Кузьміна, до речі, на трасі була набагато швидшою, ніж навіть інші фаворити гонки. Ті ж Кайса Макаряйнен і Дар’я Домрачева лише на першому колі програли словачці 15 і більше секунд кожна. Саме тому Анастасія розглядалася серйозною конкуренткою для всіх фаворитів, незважаючи на дві штрафні хвилини за підсумками трьох вогневих рубежів. А чиста друга «стійка» лише це підтвердила.

Валя Семеренко вдало для себе подолала першу стрільбу, але ходом вона програвала чимало. Закінчивши друге коло, українка відставала від Кузьміної на одну хвилину та 17 секунд. Однак, завдяки чудовій стрільбі Валентина скоротила цей відрив до 36 секунд за підсумками другого вогневого рубежу. Саме стільки вона програвала на той момент Домрачевій.

Джима та Віта Семеренко також неквапливо розпочали гонку. І якщо Віті це принесло дивіденди у вигляді «нуля» на першій стрільбі, то Юлія не закрила одну мішень, чим поставила себе у незручне становище. Адже відомо, що Джимі потрібно було потрапити у п'ятірку у цій гонці, щоб отримати перепустку у мас-старт. Схибили у цьому моменті українські тренери, не поставивши Юлію на спринт.

Домрачева успішно подолала першу частину гонки, проте один промах на третій стрільбі та відразу три на другій вибили білоруску з боротьби за медалі. Паралельно промахнулася одного разу і дворазова чемпіонка Пхьончхану-2018 Лауру Дальмаєр. Натомість, сенсаційно виступила 22-річна шведка Ганна Еберг, яка закрила всі 20 мішеней. Така стрільба робили з неї чи не головну претендентку на перемогу.

Валя та Віта по-різному пройшли чергові для себе вогневі рубежі. Перша із сестер Семеренко на четверте коло пішла у першій десятці, відстаючи від Еберг на 52 секунди. А от друга завалила першу «стійку». Три промахи серйозно вдарили по амбіціях українки на високе місце. Так само невдало відстрілялася на рубежах, що залишилися, і Меркушина – плюс чотири штрафні хвилини.

Після другої стрільби лежачи Джими стало зрозуміло, що всі надії українські вболівальники можуть покладати тільки на Валентину Семеренко. Юлія не закрила ще одну мішень, а це означало, що закривався для неї і шлях у мас-старт. На четверте коло вона вийшла наприкінці третього десятку.

На жаль, Валя припустилася однієї хиби на останньому вогневому рубежі. Три мішені вона закрила на одному диханні, після чого почала вицілювати, і промахнулася у підсумку. Та, чесно кажучи, навіть чисте проходження цієї стрільби не означало медаль для України. Семеренко суттєво програвала ходом на трасі іншим прямим конкуренткам.

Болісно було дивитися на Анастасію Меркушину, яка в ефірі UA:Перший крізь сльози намагалася пояснити, чому у неї не склалася гонка... Як розповіла українка, напередодні вона добре відпрацювала тренування, а сьогодні все пішло абсолютно не так, як того хотілося б.

Кинула боротися за місця на останньому колі Валя Семеренко. У підсумку вона навіть програла Юлії Джимі, яка мала на один промах більше. Як розповіла сама Валя, у неї вже не було сил на останніх кілометрах. До того ж вона знову прихворіла після спринтерської гонки. У підсумку Юлія стала 20-ою, Валя – 25-ою, Віта – 63-ою, а Анастасія – 70-ою.

За бронзову нагороду до останніх метрів боролися дві німкені – Лаура Дальмаєр і Франциска Пройсс. І навіть одна додаткова хвилина не завадила Лаурі випередити партнерку по команді на 18 секунд. Срібну нагороду здобула неймовірна Анастасія Кузьміна, яка за рахунок швидкості нівелювала дві штрафні хвилини.

А чемпіонкою Пхьончхану-2018 в індивідуальній гонці сенсаційно стала 22-річна Ганна Еберг зі Швеції, яка пройшла дистанцію без жодного промаху й у достатньо хорошому темпі.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Жіноча індивідуальна гонка, 15км

1. Ганна Еберг (Швеція) (0+0+0+0) – 41:07.2

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) (0+1+1+0) - +24.7

3. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (1+0+0+0) - +41.2

4. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0) - +59.7

...20. Юлія Джима (Україна) (1+0+1+0) - +3:26.7

...25. Валя Семеренко (Україна) (0+0+0+1) - +3:46.7

...63. Віта Семеренко (Україна) (0+3+1+1) - +6:56.6

...70. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1+3+1) - +7:34.8

«Главком»



