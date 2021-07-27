Олімпіада-2020. Усі результати змагань 27 липня

Збірна України завдяки стрільцям з пістолета піднялася здобула третю нагороду Ігор

У вівторок, 27 липня, на олімпіаді в Токіо було розіграно 23 комплекти нагород в 14 видах програми. Одна медаль дісталася представникам України Олені Костевич і Олегу Омельчуку.

Вийшов у фінал плавець Михайло Романчук. В кваліфікації він встановив олімпійський рекорд.

Всі призери Ігор 27 липня

Триатлон, жінки

1.Флора Даффі (Бермудські острови)

2. Джорджія Тейлор-Браун (Велика Британія)

3. Кеті Заферес (США)

Плавання, чоловіки, 200 м, вільний стиль

1. Том Дін (Велика Британія)

2. Данкан Скотт (Велика Британія)

3. Фернандо Шеффер (Бразилія)

Жінки, 100 м, спина

1. Кейлі Маккеон (Австралія)

2. Кайлі Мас (Канада)

3. Реган Сміт (США)

Чоловіки, 100 м, спина

1. Євген Рилов (ОКР)

2. Климент Колесніков (ОКР)

3. Раян Мерфі (США)

Жінки, 100 м, брас

1. Лідія Джейкобі (США)

2. Тетяна Шонмакер (ПАР)

3. Ліллі Кінг (США)

Кульова стрільба, мікст, пістолет пневматичний, 10 м

1. Цзян Рансінь – Пан Вей (Китай)

2. Віталіна Бацарашкина – Артем Черноусов (ОКР)

3. Олена Костевич – Олег Омельчук (Україна)

Мікст, гвинтівка пневматична, 10 м

1. Ян Цянь – Ян Хаожань (Китай)

2. Мері Такер – Лукас Озенескій (США)

3. Юлія Карімова – Сергій Каменський (ОКР)

Синхронні стрибки у воду, жінки. Вишка, 10 м

1. Юсі Чен – Чжан Цзяці (Китай)

2. Джессіка Парратто – Ділейні Шнелль (США)

3. Габріела Агундес Гарсія – Алехандра Ороско Лосано (Мексика)

Маутінбайк, жінки

1. Іоланда Нефф (Швейцарія)

2. Сіна Фрай (Швейцарія)

3. Лінда Індерганд (Швейцария)

Серфінг, чоловіки

1. Італо Феррейра (Бразилія)

2. Каноа Ігарасі (Японія)

3. Оуен Райт (Австралія)

Жінки

1. Карісса Мур (США)

2. Б’янка Бейтендаг (ПАР)

3. Амуро Цудзукі (Японія)

Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-одиночка

1. Рікарда Функ (Німеччина)

2. Маяялен Шурро (Іспанія)

3. Джессіка Фокс (Австралія)

Дзюдо, жінки. До 63 кг

1. Кларісс Агбеньену (Франція)

2. Тіна Трстеняк (Словенія)

3. Катрін Бошмен-Пінар (Канада)

3. Марія Чентраккіо (Італія)

Чоловіки. До 81 кг

1. Таканорі Нагасе (Японія)

2. Саїд Моллаєв (Монголія)

3. Шаміль Борчашвілі (Австрія)

3. Маттіас Касі (Бельгія)

Фехтування, шпага, команди, жінки

1. Medal Естонія

2. Південна Корея

3. Італія

Спортивна гімнастика, командне багатоборство. Жінки

1. ОКР

2. США

3. Велика Британія

Кінний спорт, командна виїздка

1. Німеччина

2. США

3. Велика Британія

Важка атлетика, жінки до 59 кг

1. Хсін-Чун Куо (Китайський Тайбей)

2. Поліна Гур'єва (Туркменістан)

3. Мікіко Андо (Японія)

Жінки до 64 кг

1. Мауден Шаррон (Канада)

2. Джорджія Бордіньон (Італія)

3. Вен-Хуей Чен (Китайський Тайбей)

Софтбол, фінальний матч

1. Японія

2. США

3. Канада

Тхеквондо, чоловіки. Від 80 кг

1. Владислав Ларін (ОКР)

2. Дії Георгієвскі (Північна Македонія)

3. Кіо Дон Ін (Південна Корея), Рафаель Альба Кастільо (Куба)

Жінки. Від 67 кг

1. Міліца Мандич (Сербія)

2. Дабін Лі (Південна Корея)

3. Б’янка Валькден (Велика Британія)