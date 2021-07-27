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    Романчук прокоментував олімпійський рекорд і розкрив плани на фінал

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    Михайло Романчук підійшов у гарній формі до Ігор - Романчук прокоментував олімпійський рекорд і розкрив плани на фінал
    Михайло Романчук підійшов у гарній формі до Ігор
    Фото з відкритих джерел

    Вирішальний заплив відбудеться у четвер, 29 липня

    Українець Михайло Романчук з рекордним для себе часом вийшов у фінал Олімпіади на дистанції 800 метрів. Її він подолав вільним стилем за 7 хвилин 41,28 секунди. Цей орієнтир буде для інших олімпійців, адже у цій дисципліні медалі на Іграх розігруються вперше.

    Після запливу Романчук дав флеш-коментар «Суспільному», в якому поділився емоціями від результату.

    «Поки що все добре. Завтра день відпочинку, а післязавтра – фінал. Я задоволений. Зараз одні думки про свою роботу, яку треба виконати гарно», – сказав Романчук. – «Всі суперники досить імениті, це задає тобі тон. Звичайно, що хочеться виграти. Дуже дякую всім українцям, які дивляться та підтримують усю нашу збірну, незалежно від виду спорту. Вболівайте за нас і ми зробимо все якомога краще».

    Перед Олімпіадою Романчук виграв дві золоті нагороди чемпіонату Європи, випередивши олімпійського чемпіона.

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук
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    Романчук прокоментував олімпійський рекорд і розкрив плани на фінал