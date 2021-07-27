Вперше у велоспорті весь п’єдестал на Іграх зайняли олімпійці однієї країни

В маутінбайку всі медалі виграли швейцарки, українка Беломоїна стала восьмою

З особистим рекордом фінішувала на олімпіаді в Токіо українка Яна Беломоїна. На фініші вона була восьмою. Це її особистий рекорд.

Пробитися на п’єдестал у цьому виді програми виявилося надто складно. Бо всі медалі дісталися представникам однієї країни – Швейцарії. Першою на фініш прийшла чотириразова чемпіонка світу Йоланда Нефф з результатом 1:15:46. Її співвітчизниці Сіна Фрей і Лінда Індерганд завершили виступ на другому і третьому місцях відповідно, поступившись Йоланді трохи більше хвилини.

У жодній жіночій велодисципліні на Олімпійських іграх представниці однієї збірної до сьогодні всі медалі не вигравали.

У чоловічих змаганнях востаннє подібне траплялося ще в 1904 році на Іграх у Сент-Луїсі. Тоді всі призові місця забрали американці.