Україна виграла третю медаль Олімпійських ігор у Токіо

Олена Костевич і Олег Омельчук виграли поєдинок у бронзовому фіналу

У кульовій стрільбі бронзовими медалістами стали Костевич і Омельчук

Українська збірна виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

У кваліфікації український дует поступився ОКР за додатковими показниками і перейшов у бронзовий фінал. Там, у поєдинку проти сербських стрільців, Костови і Омельчук поступилися в першому раунді, виграли три наступних. Згодом поступилися в чотирьох перестрілках і тренер українців змушений був брати таймаут.

Зазначимо, що фінали тривають до 16-ти набраних очок, а за переможний раунд пара отримує два очки.

Таймаут допоміг: українці змогли вийти вперед – 14:10, а згодом і вирвати перемогу – 16:12.

Стрільба з десяти метрів з пневматичного пістолета в міксті дебютувала на Олімпіаді.

Раніше бронзові медалі на Іграх у Токіо здобули дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.

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