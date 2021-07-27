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    Україна виграла третю медаль Олімпійських ігор у Токіо

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    Олена Костевич і Олег Омельчук виграли поєдинок у бронзовому фіналу - Україна виграла третю медаль Олімпійських ігор у Токіо
    Олена Костевич і Олег Омельчук виграли поєдинок у бронзовому фіналу
    Фото з відкритих джерел

    У кульовій стрільбі бронзовими медалістами стали Костевич і Омельчук

    Українська збірна виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

    У кваліфікації український дует поступився ОКР за додатковими показниками і перейшов у бронзовий фінал. Там, у поєдинку проти сербських стрільців, Костови і Омельчук поступилися в першому раунді, виграли три наступних. Згодом поступилися в чотирьох перестрілках і тренер українців змушений був брати таймаут.

    Зазначимо, що фінали тривають до 16-ти набраних очок, а за переможний раунд пара отримує два очки.

    Таймаут допоміг: українці змогли вийти вперед – 14:10, а згодом і вирвати перемогу – 16:12.

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    Стрільба з десяти метрів з пневматичного пістолета в міксті дебютувала на Олімпіаді.

    Раніше бронзові медалі на Іграх у Токіо здобули дзюдоїстка Дарина Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін.

    Олімпіада в Токіо. Хто і коли з українців змагається 27 липня

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    Теги: Олімпіада Олег Омельчук Олена Костевич
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    Україна виграла третю медаль Олімпійських ігор у Токіо