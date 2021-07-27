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    Олімпійський рекорд! Український плавець Романчук вийшов до фіналу Ігор у Токіо

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    Михайло Романчук встановив новий національний та олімпійський рекорд у запливах на 800 метрів вільним стилем - Олімпійський рекорд! Український плавець Романчук вийшов до фіналу Ігор у Токіо
    Михайло Романчук встановив новий національний та олімпійський рекорд у запливах на 800 метрів вільним стилем
    Фото: Спортивний Комітет України

    Двоє українців змагатимуться у фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем

    Український плавець Михайло Романчук встановив новий національний та олімпійський рекорди у запливах на 800 метрів вільним стилем. Такий результат він показав 27 липня на Олімпіаді в Токіо, що допомогло йому вийти до фіналу змагань, повідомляє Спортивний Комітет України у Facebook.

    Разом із Романчуком у цій дисципліні до фіналу пройшов іще один український плавець – Сергій Фролов.

    У запливі Романчук показав найкращий результат (7:41,28 хвилини), Фролов приплив четвертим (7:47,67 хвилини).

    Зазначимо, що дистанція у 800 метрів вільним стилем уперше представлена на Олімпіаді. Тому попереднього рекорду не було. Також Романчук побив власний рекорд України, який встановив у 2019 році в Стокгольмі (7:42,49 хв).

    Фінал змагань відбудеться у четвер, 29 липня. Заплив розпочнеться о 04:30 за київським часом.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, збірна України виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.

    А Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру, де зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.

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    Теги: Олімпіада плавання рекорд Михайло Романчук
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    Олімпійський рекорд! Український плавець Романчук вийшов до фіналу Ігор у Токіо