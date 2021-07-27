Кличко з п‘єдесталу стадіону Афін звернувся до українських олімпійців
Боксер нагадав, що Ігри – головний момент у житті кожного спортсмена
Олімпійський чемпіон, член Міжнародної зали боксерської слави і один з найвидатніших чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимир Кличко звернувся до спортсменів, що виступають на Іграх в Токіо. Фото він додав з Олімпійського стадіону Афін, де пройшли перші Ігри сучасності.
За словами переможця Олімпіади-1996 року, зараз головний момент в житті кожного спортсмена.
«Олімпійський вогонь запалено. Прийшов час сяяти спортсменам. Ваша воля до перемоги завела вас так далеко. Прийшов ваш час пожинати плоди і приймати виклики», – написав Володимир на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.
Володимир Кличко став олімпійським чемпіоном в Атланті 1996 року.
Сьогодні, 27 липня, збірна України виграла третю медаль Олімпіади. У кульовій стрільбі Фортуна посміхнулася Олені Костевич і Олегу Омельчуку. У змішаних змаганнях з пневматичного пістолета з 10 метрів вони фінішували на третьому місці.
А Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру, де зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі.
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