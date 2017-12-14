Двоє українців провели офіційні тренування на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 21:36
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Антон Дукач та Антон Мандзій уже показали перші результати у змаганнях саночників
Для деяких українських спортсменів XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані вже розпочалися.
Мова йде про саночників Антона Дукача й Андрія Мандзія.
Саме ці двоє першими з усієї української делегації провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.
У своїх перших заїздах у своїй групі (було дві групи по 20 учасників) Дукач показав 15-й час (49.079 с), а Мандзій – 17-й (49.702 с).
У другій спробі Антон подолав трасу знову ж таки 15-м, але зробив це швидше, аніж перед цим – 48.971 с. А от Андрій провалив заїзд, відставши від умовного переможця на 40 з лишнім секунд.
Зауважимо, що найкращий час серед прем’єрних спроб показав олімпійський атлет з Росії Роман Репілов – 47.768 с.
Попереду у кожного з учасників, перед тим, як почнуться офіційні змагання (10 лютого), ще по чотири спроби. Відбудуться вони 8-9 лютого.
Зауважимо, що у середу, 7 лютого, можливість потренуватися мали і біатлоністки.
Нагадаємо, прапороносцем України на відкритті Олімпіади у Пхьончхані буде Олена Підгрушна.