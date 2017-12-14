Двоє українців провели офіційні тренування на Олімпіаді-2018

Антон Дукач та Антон Мандзій уже показали перші результати у змаганнях саночників

Для деяких українських спортсменів XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані вже розпочалися. Мова йде про саночників Антона Дукача й Андрія Мандзія. Саме ці двоє першими з усієї української делегації провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади. У своїх перших заїздах у своїй групі (було дві групи по 20 учасників) Дукач

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Антон Дукач. Фото НОК України

Антон Дукач та Антон Мандзій уже показали перші результати у змаганнях саночників

Для деяких українських спортсменів XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані вже розпочалися.

Мова йде про саночників Антона Дукача й Андрія Мандзія.

Саме ці двоє першими з усієї української делегації провели офіційні тренування перед стартом Олімпіади.

У своїх перших заїздах у своїй групі (було дві групи по 20 учасників) Дукач показав 15-й час (49.079 с), а Мандзій – 17-й (49.702 с).

Результати українців під час перших спроб

У другій спробі Антон подолав трасу знову ж таки 15-м, але зробив це швидше, аніж перед цим – 48.971 с. А от Андрій провалив заїзд, відставши від умовного переможця на 40 з лишнім секунд.

Зауважимо, що найкращий час серед прем’єрних спроб показав олімпійський атлет з Росії Роман Репілов – 47.768 с.

Попереду у кожного з учасників, перед тим, як почнуться офіційні змагання (10 лютого), ще по чотири спроби. Відбудуться вони 8-9 лютого.

Зауважимо, що у середу, 7 лютого, можливість потренуватися мали і біатлоністки.

Нагадаємо, прапороносцем України на відкритті Олімпіади у Пхьончхані буде Олена Підгрушна.