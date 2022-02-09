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    Олімпійська чемпіонка Харлан відновила спортивну кар’єру

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    Ольга Харлан повернулася до тренувань - Олімпійська чемпіонка Харлан відновила спортивну кар’єру
    Ольга Харлан повернулася до тренувань
    фото з відкритих джерел

    Шаблістка вийшла з тривалої відпустки і готується до етапу Кубку світу

    Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан повернулася на змагальну доріжку. Наразі вона тренується на тренувальній базі в Кончі-Заспі і готується до етапу Кубку світу, який у березні відбудеться в Афінах. Про це повідомляє «Трибуна».

    Після Олімпіади в Токіо, де Ольга як одна з найкращих шаблісток світу могла претендувати на медаль, але вилетіла на ранній стадії плей-оф, взяла тривалу паузу і замислювалася над завершенням кар’єри. Вона багато мандрувала, встигла взяти участь у шоу «Танці з зірками», і ось прийняла рішення продовжити спортивну кар’єру.

    Ольга Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командній шаблі 2008 року. 2012-го стала бронзовим призером Ігор в особистих змаганнях, а 2016-го стала третьою в особистих і срібною призеркою в командних змаганнях. Шість разів ставала чемпіонкою світу.

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    Теги: Олімпіада Ольга Харлан
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    Олімпійська чемпіонка Харлан відновила спортивну кар’єру