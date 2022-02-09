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    Львівська саночниця обурилася через критику олімпійців і виступила зі зверненням

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    Олена Смага закликала вболівальників не критикувати спортсменів - Львівська саночниця обурилася через критику олімпійців і виступила зі зверненням
    Олена Смага закликала вболівальників не критикувати спортсменів
    фото: facebook

    Олена Смага закликала не критикувати спортсменів через незадовільні результати

    Запасна збірної України з санного спорту Олена Смага поновила дискусію щодо доцільності виступів на Олімпіаді, якщо спортсмен не претендує на медалі. Вона опублікувала пост на своїй сторінці в соцмережах, в якому обурилася тим, що спортсменів зимових видів спорту сильно критикують.

    «Люди, якщо так можна назвати, які хейтять українських спортсменів зимових видів спорту, ви нормальні? Я не можу вже переглядати Facebook, стільки хейту. Де ж ви запеклі «вболівальники» перед самими Іграми, коли є результат? Люди, що піднімаються на вершину спорту, на Олімпійські iгри, облиті брудом. Не там шукаєте. Бажаю Вам більше добра в серці та милосердя в душі. Спортсмени, тримайтесь», – написала Олена.

    Реакція вболівальників викликала полярну реакцію. Одні підтримують спортсменку, дякують тренерам і спортсменам радять не звертати увагу.

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    Інші, навпаки, наводять приклади з життя і теж мають рацію.

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    Хоч як там було, а навіть низькі місця українських олімпійців дають вболівальникам змогу емоційно спостерігати за змаганнями Олімпіади. А те, що у нас слабка конкуренція в зимових видах, то вже державна проблема. Бо спортом у нас займаються 17% населення, а, наприклад, в п’ятимільйонній Норвегії тільки на лижах бігає два мільйони людей.

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    Теги: Олімпіада Санний спорт
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    Львівська саночниця обурилася через критику олімпійців і виступила зі зверненням