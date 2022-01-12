Білодід примірила новий образ у яскравій фотосесії (відео)

Спортсменка позувала у блакитних костюмах романтичного стилю

Дар’я Білодід порадувала шанувальників новим образом. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо взяла участь у фотосесії, де примірила сукні з романтичного стилю. Колір вибрали блакитний.

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Спортсменці пасує будь-який наряд. Але в цьому вбранні вона, яку звикли бачити переважно в спортивно-молодіжному одязі, виглядає напрочуд елегантно.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey Kuchmiy (@akuchmiy)

Після Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід вирішила змінити вагову категорію. На Олімпіаді в Парижі 2024-го року вона не виступатиме серед 48-кілограмових дзюдоїсток, а, ймовірно, перескочить в категорію 56 кг.