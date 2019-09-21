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    Олімпійська чемпіонка з дзюдо провалила допінг-тест

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    Рафаелу Сілву тепер очікують невеселі перспективи - Олімпійська чемпіонка з дзюдо провалила допінг-тест
    Рафаелу Сілву тепер очікують невеселі перспективи
    Time Magazine

    Вочевидь наступну Олімпіаду Рафаела Сілва пропустить

    Олімпійська чемпіонка 2016 року із дзюдо у ваговій категорії до 57 кг бразилійка Рафаела Сілва підозрюється в порушенні антидопінгових правил, повідомляє Globo Esporte. Позитивний допінг-тест Сілва здала 9 серпня під час Панамериканських ігор у Лімі, де здобула перемогу.

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    У пробі 27-річної спортсменки виявлено заборонену речовину фенотерол, яка володіє бронхолітичною дією і застосовується при лікуванні респіраторних захворювань, зокрема астми. На спеціальній прес-конференції, скликаній у Ріо-де-Жанейро, Сілва заявила, що заборонену речовина могло потрапити в її організм випадково – після спілкування з дитиною на одному з тренувань.

    Після Панамериканських ігор Сілва виступала на чемпіонаті світу в Токіо, де стала бронзовою призеркою. Сілва також є чемпіонкою світу (2013) та дворазовою срібною призеркою (2011, 2013) першості планети.

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    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) дзюдо Рафаела Сілва
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