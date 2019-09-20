Українська дзюдоїстка Марина Черняк здобула бронзу Ґран-прі Ташкента (відео сутичок)



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Марина Черняк з тренером Дмитром Бондарчуком Фото із соцмереж

Для Марини то вже третій цьогорічний подіум

Українська дзюдоїстка Марина Черняк, яка представляє вагову категорію до 48 кілограмів, здобула бронзову нагороду на Ґран-прі Ташкента.

31-річна запоріжанка, найвищими досягненнями у кар’єрі якої були дві бронзових нагороди чемпіонатів Європи, розпочала змагання з перемоги з допомогою прийому на «ваза-арі» над Франческою Мілані з Італії.

У наступній сутичці Черняк всього за хвилину поклала на «іппон» Марію Хіменес із Венесуели.

Зупинила переможну ходу Марини у чвертьфіналі росіянка Сабіна Ґілязова, яка здобула чисту перемогу на початку другої хвилини поєдинку.

Втішний турнір Черняк розпочала з важкої перемоги за рахунок «ваза-арі» над Анне-Софі Журою із Бельгії.

Нарешті в поєдинку за медаль українка впевнено, всього за 73 секунди поклала на «іппон» Шушілу Деві Лікмабам з Індії.

Зауважимо, що для Черняк то вже третя нагорода на турнірах із серії Ґран-прі у 2019 році. У січні Марина була срібною в Тель-Авіві, а в липні вигравала бронзу в Будапешті.

Додамо, що в перший змагальний день з українців окрім Черняк на узбецьке татамі виходив також киянин Артем Лесюк (до 60 кг). Однак він у стартовій сутичці програв на «іппон» Мухаммаду Мухмадізоді із Таджикистану.

Ще одна представниця Запоріжжя Марія Скора (до 57 кг) у першій сутичці перемогла на «іппон» Ібодатхон Аґоджонову з Узбекистану, але потім теж чисто поступилася Гедвіґ Каракаш з Угорщини.