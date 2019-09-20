  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська дзюдоїстка Марина Черняк здобула бронзу Ґран-прі Ташкента (відео сутичок)

    • Розсилка
    Марина Черняк з тренером Дмитром Бондарчуком - Українська дзюдоїстка Марина Черняк здобула бронзу Ґран-прі Ташкента (відео сутичок)
    Марина Черняк з тренером Дмитром Бондарчуком
    Фото із соцмереж

    Для Марини то вже третій цьогорічний подіум

    Українська дзюдоїстка Марина Черняк, яка представляє вагову категорію до 48 кілограмів, здобула бронзову нагороду на Ґран-прі Ташкента.

    Читайте також

    31-річна запоріжанка, найвищими досягненнями у кар’єрі якої були дві бронзових нагороди чемпіонатів Європи, розпочала змагання з перемоги з допомогою прийому на «ваза-арі» над Франческою Мілані з Італії.

    У наступній сутичці Черняк всього за хвилину поклала на «іппон» Марію Хіменес із Венесуели.

    Зупинила переможну ходу Марини у чвертьфіналі росіянка Сабіна Ґілязова, яка здобула чисту перемогу на початку другої хвилини поєдинку.

    Втішний турнір Черняк розпочала з важкої перемоги за рахунок «ваза-арі» над Анне-Софі Журою із Бельгії.

    Нарешті в поєдинку за медаль українка впевнено, всього за 73 секунди поклала на «іппон» Шушілу Деві Лікмабам з Індії.

    Зауважимо, що для Черняк то вже третя нагорода на турнірах із серії Ґран-прі у 2019 році. У січні Марина була срібною в Тель-Авіві, а в липні вигравала бронзу в Будапешті.

    Додамо, що в перший змагальний день з українців окрім Черняк на узбецьке татамі виходив також киянин Артем Лесюк (до 60 кг). Однак він у стартовій сутичці програв на «іппон» Мухаммаду Мухмадізоді із Таджикистану.

    Ще одна представниця Запоріжжя Марія Скора (до 57 кг) у першій сутичці перемогла на «іппон» Ібодатхон Аґоджонову з Узбекистану, але потім теж чисто поступилася Гедвіґ Каракаш з Угорщини.

     Читайте також: Українка Черняк ефектно перемогла титуловану угорку і стала призеркою Ґран-прі (відео)
    Читайте також
    дзюдо Марина Черняк Артем Лесюк Марія Скора Сабіна Ґілязова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ