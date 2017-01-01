Олімпійський комітет Росії погодився виплатити МОК штраф 15 млн доларів

Ці кошти підуть на роботу Незалежної організації допінг-тестування (ITA)

Олімпійський комітет Росії погодився виплатити Міжнародному олімпійському комітету 15 млн доларів на розвиток світової антидопінгової системи. Про це повідомив глава ОКР Олександр Жуков, пише ТАСС. «Ми будемо виплачувати. Зараз йде договірний процес з МОК. Буде встановлено термін виплати», - повідомив він. Нагадаємо, 5 грудня



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Олімпійський комітет Росії

Ці кошти підуть на роботу Незалежної організації допінг-тестування (ITA)

Олімпійський комітет Росії погодився виплатити Міжнародному олімпійському комітету 15 млн доларів на розвиток світової антидопінгової системи.

Про це повідомив глава ОКР Олександр Жуков, пише ТАСС.

«Ми будемо виплачувати. Зараз йде договірний процес з МОК. Буде встановлено термін виплати», - повідомив він.

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про те, що російські спортсмени на майбутніх зимових Іграх в південнокорейському Пхенчхані виступатимуть в статусі «олімпійський атлет з Росії».

Замість національних гімну і прапора на церемоніях нагородження російських спортсменів будуть використані символи МОК. Підставою для цього стала дискваліфікація Олімпійського комітету Росії (ОКР), на який було покладено відповідальність за антидопінгові порушення, допущені під час Ігор в Сочі.

МОК також зажадав від Росії покрити витрати, пов'язані з діяльністю комісії з розслідування і формування нової антидопінгової структури, в розмірі $ 15 млн. Ці кошти підуть на роботу Незалежної організації допінг-тестування (ITA).