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    Оновлено рейтинг найдорожчих футболістів світу

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    Найдорожчим футболістом світу став Вінісіус Жуніор - Оновлено рейтинг найдорожчих футболістів світу
    Найдорожчим футболістом світу став Вінісіус Жуніор
    фото з відкритих джерел

    Мессі і Роналду не потрапили навіть у топ-100

    Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory склав рейтинг найдорожчих футболістів топ-5 ліг Європи.

    Оцінка трансферної вартості проводилася за власним економетричним алгоритмом CIES. Зазначається, що сума трансферу футболістів залежить від суми викупу, прописаної у контрактах гравців, повідомляє «Трибуна».

    Найдорожчим футболістом у топ-5 ліг визнано Вінісіуса Жуніора з «Реала» – його оцінили в 166,4 млн євро.

    Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не потрапили до топ-100. Кіліан Мбаппе посів 48-е місце, його оцінили у 71,5 млн євро.

    Топ-10 рейтингу:

    1. Вінісіус Жуніор, «Реал» – 166,4 млн євро;

    2. Філіп Фоден, «Манчестер Сіті» – 152,6;

    3. Ерлінг Голанд, «Боруссія» Дортмунд – 142,5;

    4. Мейсон Грінвуд, «Манчестер Юнайтед» – 133,9;

    5. Флоріан Віртц, «Баєр» – 133;

    6. Джуд Беллінгем, «Боруссія» Дортмунд – 130,1;

    7. Альфонсо Девіс, «Баварія» – 122,3;

    8. Рубен Діаш, «Манчестер Сіті» – 120,5;

    9. Педрі, «Барселона» – 118;

    10. Френкі де Йонг, «Барселона» – 115,2.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жуніор Вінісіус ФК Боруссія (Дортмунд) Філ Фоден Педрі
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    Оновлено рейтинг найдорожчих футболістів світу