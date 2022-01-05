Оновлено рейтинг найдорожчих футболістів світу

Мессі і Роналду не потрапили навіть у топ-100

Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory склав рейтинг найдорожчих футболістів топ-5 ліг Європи.

Оцінка трансферної вартості проводилася за власним економетричним алгоритмом CIES. Зазначається, що сума трансферу футболістів залежить від суми викупу, прописаної у контрактах гравців, повідомляє «Трибуна».

Найдорожчим футболістом у топ-5 ліг визнано Вінісіуса Жуніора з «Реала» – його оцінили в 166,4 млн євро.

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду не потрапили до топ-100. Кіліан Мбаппе посів 48-е місце, його оцінили у 71,5 млн євро.

Топ-10 рейтингу:

1. Вінісіус Жуніор, «Реал» – 166,4 млн євро;

2. Філіп Фоден, «Манчестер Сіті» – 152,6;

3. Ерлінг Голанд, «Боруссія» Дортмунд – 142,5;

4. Мейсон Грінвуд, «Манчестер Юнайтед» – 133,9;

5. Флоріан Віртц, «Баєр» – 133;

6. Джуд Беллінгем, «Боруссія» Дортмунд – 130,1;

7. Альфонсо Девіс, «Баварія» – 122,3;

8. Рубен Діаш, «Манчестер Сіті» – 120,5;

9. Педрі, «Барселона» – 118;

10. Френкі де Йонг, «Барселона» – 115,2.