Вихованець «Шахтаря» уклав контракт з європейським клубом

Таловеров виступатиме за празьку «Славію»

Захисник чеської команди «Ческе-Будейовіце» Максим Таловеров став гравцем празької «Славії». Контракт підписаний на чотири роки.

За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу становить 750 тисяч євро.

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21-річний Таловеров є вихованцем «Шахтаря», повідомляє sport.ua. Вже три роки захисник грає у Чехії. Цього сезону він провів 14 матчів у чемпіонаті цієї країни.

За празьку «Славію», яка є лідером турніру, виступає український захисник Тарас Качараба.