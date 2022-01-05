Вихованець «Шахтаря» уклав контракт з європейським клубом
Максим Таловеров став гравцем лідера чемпіонату Чехії
фото: ФК Славія
Таловеров виступатиме за празьку «Славію»
Захисник чеської команди «Ческе-Будейовіце» Максим Таловеров став гравцем празької «Славії». Контракт підписаний на чотири роки.
За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу становить 750 тисяч євро.
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21-річний Таловеров є вихованцем «Шахтаря», повідомляє sport.ua. Вже три роки захисник грає у Чехії. Цього сезону він провів 14 матчів у чемпіонаті цієї країни.
За празьку «Славію», яка є лідером турніру, виступає український захисник Тарас Качараба.
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