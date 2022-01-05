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    Вихованець «Шахтаря» уклав контракт з європейським клубом

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    Максим Таловеров став гравцем лідера чемпіонату Чехії - Вихованець «Шахтаря» уклав контракт з європейським клубом
    Максим Таловеров став гравцем лідера чемпіонату Чехії
    фото: ФК Славія

    Таловеров виступатиме за празьку «Славію»

    Захисник чеської команди «Ческе-Будейовіце» Максим Таловеров став гравцем празької «Славії». Контракт підписаний на чотири роки.

    За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу становить 750 тисяч євро.

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    Допис, поширений SK Slavia Praha (@slaviapraha)

    21-річний Таловеров є вихованцем «Шахтаря», повідомляє sport.ua. Вже три роки захисник грає у Чехії. Цього сезону він провів 14 матчів у чемпіонаті цієї країни.

    За празьку «Славію», яка є лідером турніру, виступає український захисник Тарас Качараба.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Славія (Прага)
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    Вихованець «Шахтаря» уклав контракт з європейським клубом