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    Легендарний баскетболіст розповів, як готівкою за день витратив $9 млн

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    Шакіл О'Ніл, коли приїхав до Лос-Анджелеса, купував усе, що бачив - Легендарний баскетболіст розповів, як готівкою за день витратив $9 млн
    Шакіл О'Ніл, коли приїхав до Лос-Анджелеса, купував усе, що бачив
    фото з відкритих джерел

    Шакіл О’Ніл придбав одразу три автомобілі «Роллс-Ройс»

    Один з найкращих центрових в історії світового баскетболу Шакіл О'Ніл розповів, як після підписання семирічного контракту з «Лос-Анджелес Лейкерс» на $120 мільйонів витратив $9 млн всього за один день. Це сталося після приїзду Шакіла до Лос-Анджелеса.

    «Я ходив і дивився на все довкола. Скільки коштує цей «Роллс-Ройс? $300,000? Візьму одразу три. Все витрачав готівкою», – сказав Шакіл у підкасті The GaryVee.

    Покупки О'Ніла продовжилися, і в результаті він витратив $9 млн за один день. Як пізніше йому повідомив його бухгалтер, сума була навіть вищою. В усьому винен прибутковий податок, який у Каліфорнії на той час був на 50% вищим, ніж у Флориді, де Шакіл проживав до переходу в «Лейкерс».

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    Теги: баскетбол НБА Шакіл О'Ніл
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    Легендарний баскетболіст розповів, як готівкою за день витратив $9 млн