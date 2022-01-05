Легендарний баскетболіст розповів, як готівкою за день витратив $9 млн

Шакіл О’Ніл придбав одразу три автомобілі «Роллс-Ройс»

Один з найкращих центрових в історії світового баскетболу Шакіл О'Ніл розповів, як після підписання семирічного контракту з «Лос-Анджелес Лейкерс» на $120 мільйонів витратив $9 млн всього за один день. Це сталося після приїзду Шакіла до Лос-Анджелеса.

«Я ходив і дивився на все довкола. Скільки коштує цей «Роллс-Ройс? $300,000? Візьму одразу три. Все витрачав готівкою», – сказав Шакіл у підкасті The GaryVee.

Покупки О'Ніла продовжилися, і в результаті він витратив $9 млн за один день. Як пізніше йому повідомив його бухгалтер, сума була навіть вищою. В усьому винен прибутковий податок, який у Каліфорнії на той час був на 50% вищим, ніж у Флориді, де Шакіл проживав до переходу в «Лейкерс».