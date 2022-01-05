Нападник збірної України з футболу заразився коронавірусом

Роман Яремчук з трьома іншими гравцями «Бенфіки» пішов на карантин

Епідемія коронавірусу добралася до португальської «Бенфіки». Одразу чотири гравці команди підхопили інфекцію. Серед них опинився і нападник збірної України Роман Яремчук. Про це повідомляє record.pt.

За інформацією видання, разом з Яремчуком на карантин пішли Піцці, Неманя Радоніч та Міле Свілар.

Раніше, нагадаємо, коронавірусом заразився колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. 5 січня він здав повторний тест, і, якщо він дасть негативний результат, то наставник зможе керувати діями «Дженоа», який наразі очолює, вже шостого січня в грі проти «Сассуоло».

Роман Яремчук повернув собі місце в стартовому складі «Бенфіки». В останні грі, проти «Порту», нападник відзначився голом, проте його команда поступилася – 1:3.

Тим часом Мессі і Роналду не потрапили до збірної року відомого часопису.