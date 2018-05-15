Паралімпійська команда України з голболу перемогла на турнірі у Чехії

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Українські чоловіки у вирішальному поєдинку обіграли господарів змагань

Потужно виступила національна паралімпійська збірна команда з голболу (чоловіки) на міжнародному турнірі, що 10-14 травня проходив у Празі, Чехія.

Українській команді вдалось вибороти перемогу серед представників дев’яти країн світу та 10 команд (Чехія представила на цьому турнірі дві команди).

Запорукою золотої медалі України стала важка переможна гра з командою Чехії (рахунок 5:4), інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Чемпіонами стали: Бойко Сергій, Гапоненко Віталій, Жигалін Родіон, Олійник Василь, Сидоренко Федір, Стрельчик Антон, Топорков Олександр, Циганенко Євген.

Переможна команда – це оновлений склад національної паралімпійської збірної команди України з голболу (чоловіки).

Хлопці вперше виступали таким складом у цьому році.

Нагадаємо, раніше жіноча паралімпійська команда України з голболу виграла міжнародний турнір у Бельгії.

Спортсменкам вдалось обіграти представниць шести країн і стати першими.