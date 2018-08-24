Паралімпійська збірна України вже здобула 10 нагород на чемпіонаті Європи з легкої атлетики



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А позаду тільки три дні змагань

У середу, 22 серпня, українським паралімпійцям на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що проходить у Берліні, тільки за ранок вдалось вибороти дві золоті й одну срібну нагороди.

Таким чином, загальний результат України вже складає 10 медалей: чотири золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди.

Москаленко Анастасія (F32) виграла золото у штовханні ядра. Анастасії тільки-но виповнилось 18 років, і вона вперше бере участь у такому європейському спортивному форумі.

Литвиненко Олександр (Т36) переміг у змаганнях у стрибках у довжину, а Павлик Роман (T36) у цій же дисципліні здобув срібло.

Крім того, у другий день змагань призерами від України також стали наступні атлети:

Данилюк Роман (Т13) – золота нагорода у штовханні ядра;

Окапинський Ярослав (T37) – біг на дистанції 400 м, срібло;

Новак Роман (F64) – метання списа, срібло;

Янгол Валерія (T35) – біг на дистанції 100 м, бронза;

Мисник Анастасія (F20) - штовхання ядра, бронза.

Нагадаємо, українські легкоатлети-паралімпійці здобули дві медалі у перший день чемпіонату Європи.