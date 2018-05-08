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    Паратриатлоністки з України вибороли золото та бронзу Кубку світу в Іспанії

    Чемпіонкою змагань стала Аліса Колпакчи
    Українські паратриатлоністки Аліса Колпакчи та Віта Олексюк розпочали паратриатлонний сезон-2018 з яскравої перемоги. Вони вибороли золоту та бронзову медалі (відповідно) на Кубку світу з паратриатлону, який проходив 4-7 травня у м. Агілас (Іспанія). Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Загалом Україну
    • Сьогодні, 08:42
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    Чемпіонкою змагань стала Аліса Колпакчи

    Українські паратриатлоністки Аліса Колпакчи та Віта Олексюк розпочали паратриатлонний сезон-2018 з яскравої перемоги.

    Вони вибороли золоту та бронзову медалі (відповідно) на Кубку світу з паратриатлону, який проходив 4-7 травня у м. Агілас (Іспанія).

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    Загалом Україну представляла команда у складі восьми спортсменів, які боролись за найвищі нагороди Кубку світу з представниками 18 країн світу.

    Аліса Колпакчи (ураження опорно-рухового апарату), яка дебютувала на Паралімпіаді-2016 у Ріо та виборола тоді шосте місце, є чемпіонкою України-2017 та дворазовою бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2017 та Кубку світу-2017.

    Для Віти Олексюк (порушення зору) бронзова нагорода кубку світу – хороший початок майбутньої яскравої спортивної кар'єри.

    Закревському Василю (порушення зору) й Анатолію Варфоломієву (порушення зору) не вдалось поборотися за нагороди: через падіння вони вибороли лише шосте та сьоме місця відповідно.

    триатлон Іспанія українці
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