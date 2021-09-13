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    Фільм «Ольга» з українськими гімнастками в головних ролях вистунуто на кінопремію «Оскар»

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    Українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова представили фільм на Одеському кінофестивалі - Фільм «Ольга» з українськими гімнастками в головних ролях вистунуто на кінопремію «Оскар»
    Українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова представили фільм на Одеському кінофестивалі
    Фото: @semainedelacritique.com

    Картина отримала відзнаку за найкращий сценарій у програмі тижня критики на Каннському фестивалі

    Швейцарія висунула фільм «Ольга» на кінопремію «Оскар». Сюжет картини розгортається у 2013-му. Фільм розповідає про 15-річну спортсменку, яка переїжджає до Швейцарії та тренується у збірній зі спортивної гімнастики. Мати дівчини, журналістка, залишається в Україні, аби висвітлювати події Революції Гідності. Дівчині треба вирішити, яку з цих двох країн представляти на чемпіонаті Європи.

    Міжнародна прем’єра фільму відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі у програмі «Тиждень критики», де здобула відзнаку за найкращий сценарій. «Ольгу» було представлено і на Одеському міжнародному кінофестивалі поза конкурсом, повідомляється в телеграмі Української Кіноакадемії.

    Картина створена спільно Швейцарією, Францією й Україною.

    Відповідно до правил премії, кінострічки можуть висуватися на «Оскар» лише від однієї країни.

    Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова.

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    Теги: Олімпіада фільм Оскар
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    Фільм «Ольга» з українськими гімнастками в головних ролях вистунуто на кінопремію «Оскар»