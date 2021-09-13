Фільм «Ольга» з українськими гімнастками в головних ролях вистунуто на кінопремію «Оскар»

Картина отримала відзнаку за найкращий сценарій у програмі тижня критики на Каннському фестивалі

Швейцарія висунула фільм «Ольга» на кінопремію «Оскар». Сюжет картини розгортається у 2013-му. Фільм розповідає про 15-річну спортсменку, яка переїжджає до Швейцарії та тренується у збірній зі спортивної гімнастики. Мати дівчини, журналістка, залишається в Україні, аби висвітлювати події Революції Гідності. Дівчині треба вирішити, яку з цих двох країн представляти на чемпіонаті Європи.

Міжнародна прем’єра фільму відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі у програмі «Тиждень критики», де здобула відзнаку за найкращий сценарій. «Ольгу» було представлено і на Одеському міжнародному кінофестивалі поза конкурсом, повідомляється в телеграмі Української Кіноакадемії.

Картина створена спільно Швейцарією, Францією й Україною.

Відповідно до правил премії, кінострічки можуть висуватися на «Оскар» лише від однієї країни.

Головні ролі виконали українські гімнастки Анастасія Будяшкіна і Сабріна Рубцова.