  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нападник «Динамо» заразився коронавірусом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ерік Рамірес не допоможе київській команді в першому матчі Ліги чемпіонів - Нападник «Динамо» заразився коронавірусом
    Ерік Рамірес не допоможе київській команді в першому матчі Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Рамірес не зіграє в першому матчі Ліги чемпіонів

    Новачок «Динамо» Ерік Рамірес не зіграє у вівторок, 14 вересня, в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти «Бенфіки». Гравець злітав до Венесуели на матч збірної, там здав тест на коронавірус і отримав позитивний результат. Про це футболіст повідомив у соцмережах.

    Гравець зазначив, що його самопочуття поліпшується, і що незабаром він сподівається повернутися в розташування «Динамо».

    22-річний Рамірес став гравцем київського клубу в липні. У серпні форвард забив дебютний гол за киян в матчі з «Минаєм» (2:0), також на його рахунку є результативна передача.

    «Динамо» з 19 очками після семи турів лідирує в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.

    11 вересня кияни перемогли «Металіст 1925» – 2:0.

    «Шахтар», в свою чергу, грав з «Дніпром-1» і також переміг – 2:0.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нападник «Динамо» заразився коронавірусом