Нападник «Динамо» заразився коронавірусом

Рамірес не зіграє в першому матчі Ліги чемпіонів

Новачок «Динамо» Ерік Рамірес не зіграє у вівторок, 14 вересня, в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти «Бенфіки». Гравець злітав до Венесуели на матч збірної, там здав тест на коронавірус і отримав позитивний результат. Про це футболіст повідомив у соцмережах.

Гравець зазначив, що його самопочуття поліпшується, і що незабаром він сподівається повернутися в розташування «Динамо».

22-річний Рамірес став гравцем київського клубу в липні. У серпні форвард забив дебютний гол за киян в матчі з «Минаєм» (2:0), також на його рахунку є результативна передача.

«Динамо» з 19 очками після семи турів лідирує в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.

11 вересня кияни перемогли «Металіст 1925» – 2:0.

«Шахтар», в свою чергу, грав з «Дніпром-1» і також переміг – 2:0.