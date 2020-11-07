Партнер Усика за олімпійською збірною радить Олександрові знову тренуватися з Анатолієм Ломаченком

Тарас Шелестюк вважає, що з Василевим батьком Усик виглядав сильніше

Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк переконаний, що його земляк-супертяж Олександр Усик краще виглядав у рингу, коли готувався до боїв під керівництвом Анатолія Ломаченка.

«Як на мене, коли в таборі Сані був Ломаченко-старший, він боксував набагато краще, продуманіше і якісніше виконував свою роботу, ніж з тренерами, які були у нього в кутку в поєдинку з Чісорою. Може, це було через те, що вони не підготувалися чи не очікували від Дерека такої прудкості в його віці, не думали, що він здатен боксувати так всі 12 раундів, витримати і задавати темп.

Звичайно, було б цікаво подивитися на кількість ударів. Я не зміг знайти статистику, але думаю, що чистих влучань у Чісори було небагато.

Сані є над чим працювати. Цей бій дасть йому багато досвіду. Якщо він разом з командою правильно все проаналізує, то може вийти на наступний бій сильнішим. Хоча такі поєдинки забирають багато здоров'я. Коли в суперважкій вазі суперник на 15-20 кілограмів важчий, це тобі здоров'я не додає, навіть якщо ти не пропускаєш чистих, важких ударів. Сподіваюся, що Саня відновиться і наступний бій проведе набагато краще», - сказав Тарас Шелестюк в огляді, опублікованому на його Youtube-каналі.

Зауважимо, що Тарас Шелестюк виступав з Усиком і за тренерства Анатолія Ломаченка в олімпійській збірній зразка Лондона-2012. На тій Олімпіаді Олександр здобув золото, Тарас – бронзу.

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