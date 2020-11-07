  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Партнер Усика за олімпійською збірною радить Олександрові знову тренуватися з Анатолієм Ломаченком

    • Розсилка
    Олександр Усик провів під керівництвом Анатолія Ломаченка значну частину кар'єри - Партнер Усика за олімпійською збірною радить Олександрові знову тренуватися з Анатолієм Ломаченком
    Олександр Усик провів під керівництвом Анатолія Ломаченка значну частину кар'єри
    Світлина - Fightnews

    Тарас Шелестюк вважає, що з Василевим батьком Усик виглядав сильніше

    Український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк переконаний, що його земляк-супертяж Олександр Усик краще виглядав у рингу, коли готувався до боїв під керівництвом Анатолія Ломаченка.

    «Як на мене, коли в таборі Сані був Ломаченко-старший, він боксував набагато краще, продуманіше і якісніше виконував свою роботу, ніж з тренерами, які були у нього в кутку в поєдинку з Чісорою. Може, це було через те, що вони не підготувалися чи не очікували від Дерека такої прудкості в його віці, не думали, що він здатен боксувати так всі 12 раундів, витримати і задавати темп.

    Звичайно, було б цікаво подивитися на кількість ударів. Я не зміг знайти статистику, але думаю, що чистих влучань у Чісори було небагато.

    Сані є над чим працювати. Цей бій дасть йому багато досвіду. Якщо він разом з командою правильно все проаналізує, то може вийти на наступний бій сильнішим. Хоча такі поєдинки забирають багато здоров'я. Коли в суперважкій вазі суперник на 15-20 кілограмів важчий, це тобі здоров'я не додає, навіть якщо ти не пропускаєш чистих, важких ударів. Сподіваюся, що Саня відновиться і наступний бій проведе набагато краще», - сказав Тарас Шелестюк в огляді, опублікованому на його Youtube-каналі.

    Зауважимо, що Тарас Шелестюк виступав з Усиком і за тренерства Анатолія Ломаченка в олімпійській збірній зразка Лондона-2012. На тій Олімпіаді Олександр здобув золото, Тарас – бронзу.

     Читайте також:
    Як Усик перебоксував Чісору. Повне відео бою
    Ексчемпіон світу пояснив, чого бракує Усику, щоб стати чемпіоном світу серед супертяжів
    бокс Олександр Усик Тарас Шелестюк Дерек Чісора Анатолій Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies