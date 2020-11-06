Ексчемпіон світу пояснив, чого бракує Усику, щоб стати чемпіоном світу серед супертяжів
Шон Портер виключний боксерський інтелект українця
Колишній чемпіон світу Шон Портер вважає, що Олександру Усику необхідно розвивати свої навички, якщо він хоче боротися з лідерами суперважкого дивізіону.
«Думаю, Усик знаходиться на тому етапі кар'єри, коли потрібно починати розвиватися в інших напрямах. Він хороший боксер. Його інтелект на рингу говорить сам за себе. Він відмінно використовує джеб, маневрує і робить інші подібні речі. Але тепер головне – міць.
Якщо хочеш змагатися з супертяжами, то прийдеш до моменту, коли твій опонент не буде так витрачати енергію, як це зробив Чісора, який відразу ж витратив сили потужними овергендами справа. Так, розумію, що це був його план на бій. Чісора усвідомлював, що тільки так міг перемогти.
Але є інші супертяжі з відомими іменами: Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Діонтей Вайлдер. Ці хлопці не витрачають енергію так швидко. Вони не будуть поспішати», - сказав Шон Портер в ефірі свого подкасту The Porter Way Podcast.