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    Ексчемпіон світу пояснив, чого бракує Усику, щоб стати чемпіоном світу серед супертяжів

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    З Дереком Чісорою Олександр Усик впорався. Що буде з іншими супертяжами? - Ексчемпіон світу пояснив, чого бракує Усику, щоб стати чемпіоном світу серед супертяжів
    З Дереком Чісорою Олександр Усик впорався. Що буде з іншими супертяжами?
    Світлина із соцмереж

    Шон Портер виключний боксерський інтелект українця

    Колишній чемпіон світу Шон Портер вважає, що Олександру Усику необхідно розвивати свої навички, якщо він хоче боротися з лідерами суперважкого дивізіону.

    «Думаю, Усик знаходиться на тому етапі кар'єри, коли потрібно починати розвиватися в інших напрямах. Він хороший боксер. Його інтелект на рингу говорить сам за себе. Він відмінно використовує джеб, маневрує і робить інші подібні речі. Але тепер головне – міць.

    Якщо хочеш змагатися з супертяжами, то прийдеш до моменту, коли твій опонент не буде так витрачати енергію, як це зробив Чісора, який відразу ж витратив сили потужними овергендами справа. Так, розумію, що це був його план на бій. Чісора усвідомлював, що тільки так міг перемогти.

    Але є інші супертяжі з відомими іменами: Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Діонтей Вайлдер. Ці хлопці не витрачають енергію так швидко. Вони не будуть поспішати», - сказав Шон Портер в ефірі свого подкасту The Porter Way Podcast.

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    бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Дерек Чісора Шон Портер
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