Усик побив Чісору в найважчому бої у кар'єрі

Першу половину бою українець програв, але змінив хід боротьби за рахунок ліпшої витривалості

Український боєць суперважкого дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) переміг британця Дерека Чісору (32-10, 23 КО) в поєдинку, який щойно завершився в Лондоні, на рингу Wembley Arena.

З перших секунд бою Чісора активно почав пішов уперед. Він кілька разів зачепив Усика. Проте Олександр реагував стримано і не поспішав втягуватися в розмін. Так чи інакше, перший раунд за Чісорою.

У другій трихвилинці Усик знову пропускає. Дерек тисне за рахунок атакуючої міці. Але він вже не такий швидкий, як у першому раунді. Усик продовжує ухилятися і вичікувати.

Помітно активізувався Олександ з третього раунду. Вийшов навіть розмін. Чісора пробивав потужно і навіть удари по блоку явно відчутні для Усика. Але частота атак британця почала падати.

В четвертому раунді картина не змінилася. Усик надалі пропускав забагато. Одного разу суперник навіть затиснув його у канатів. Єдиний плюс у діях Усика - він краще працював ногами. Загалом у четвертій трихвилинці українець вдало захищався, хоча одного разу впав на поміст. Проте нокдауну не було, бо Чісора наступив Олександрові на ногу.

П’ятий раунд тривав у схожому руслі. Катмени застерігали Усика, щоб він не затискався в кутах. Олександр кілька разів непогано пробивав суперника назустріч, діючи другим номером. Після того ж, як опоненти пройшли екватор бою, стало абсолютно очевидно, що Усику бракує потужності. Все ж, не виключено, гевівейт – не його категорія. Результат бою для фаворита у ці миті виглядав абсолютно непередбачуваним.

Усик продемонстрував вищу боксерську майстерність

Так чи інакше, з другої половини бою поступово почала проявлятися ліпша витривалість Усика. Суперник лютіший і агресивніший, проте Олександр за рахунок холоднокровності виглядав у сьомому раунді точнішим. А з восьмої три хвилинки українець узагалі почав працювати першим номером. У бої намітився злам. Розуміючи це, Чісора в дев’ятому раунді почав вкладатися в удари, розраховуючи повалити українця на ринг. Проте Усик цих атак майстерно уникав, з легкістю влучаючи в ціль зі свого боку.

Втім, Чісора суперника таки здивував. У чемпіонських раундах він попри помітну втому показав вражаючу волю і навіть діючи не діючи не надто грамотно тактично, залишався вкай небезпечним.

Як наслідок, усі троє суддів віддали перевагу за очками українцеві - 117:112, 115:113, 115:113..

Додамо, що напередодні бою повідомлялося, що переможець поєдинку Усик – Чісора повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону, іншим британцем Ентоні Джошуа.

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