Як Усик перебоксував Чісору. Повне відео бою

Олександр Усик поступався Дереку Чісорі в фізичній міці, але перевершив його в техніці

Олександр здобув найважчу перемогу в кар’єрі

Український боєць суперважкого дивізіону Олександр Усик (18-0, 13 КО) переміг британця Дерека Чісору (32-10, 23 КО) в поєдинку, який відбувся в Лондоні, на рингу Wembley Arena в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Олександр Усик здобув найважчу перемогу в професійній кар’єрі. Першу половину бою Чісорі Олександр програв. Суперник виглядав банально потужнішим. Але врешті майстерність і ліпша витривалість відіграли визначальну роль.

Як наслідок, усі троє суддів віддали перевагу за очками українцеві – 117:112, 115:113, 115:113.

Додамо, що напередодні бою повідомлялося, що переможець поєдинку Усик – Чісора повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів суперважкого дивізіону, іншим британцем Ентоні Джошуа.

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