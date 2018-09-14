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    Перед жіночою збірної України з футзалу стоїть завдання вийти на чемпіонат Європи

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    Олег Шайтанов. Фото Павла Кубанова - Перед жіночою збірної України з футзалу стоїть завдання вийти на чемпіонат Європи
    Олег Шайтанов. Фото Павла Кубанова

    Тренер команди розповів, що команда хоче виконати поставлене завдання

    Головний тренер жіночої збірної України з футзалу Олег Шайтанов прокоментував перемогу команди у матчі відбору Євро-2019 над збірною Білорусі з рахунком 4:2.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Звичайно, ми дуже хотіли перемогти. Неправильно грали у першому таймі, тому пропустили два м'ячі. Але все ж таки зуміли вибратися із цієї ситуації з честю», - сказав він.

    «Не хотілося б переходити на індивідуальні помилки наших гравців. У кожного буває важкий день. У нас дуже сильний воротар, вона одна з найкращих в Україні. Щодо Титової, то у неї достатньо серйозне ушкодження», - додав наставник.

    За словами Шайтанова, ротація була, і тренерський штаб вважав, що так буде краще для команди.

    «Дівчата знали, як грати, але, можливо, інколи емоції заважали їм це робити більш якісно. Я вважаю, що дівчата проявили характер. Вони у перерві сиділи в роздягальні мовчки. З мого боку теж багато слів не було. Потім дівчата вийшли на майданчик і зробили свою справу», - зауважив він.

    «Попереду вихідний. Треба відпочити. Ми хочемо виконати завдання та потрапити до фінального турніру Євро-2019», - підсумував тренер.

    чемпіонат Європи Збірна України футзал тренер
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