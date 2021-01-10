Перемога Франції, невдача Норвегії і безпомічна Україна. На Кубку світу з біатлону відбувся суперспринт

Переможні сподівання Норвегії зруйнувала головна героїня кубкового етапу

Суперспринтом завершився п’ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. Переможцями гонки стали французи Жюлія Сімон і Емільєн Жаклен, які закрили 40 мішеней, використавши для цього лише три додаткових набої.

Тривалий час лідерство в перегонах утримували головні фаворити – норвежці, за яких бігли Йоганнес Бьо та Тіріл Екгофф. Проте Норвегія випала з суперечки за перемогу після того, як на п’ятому вогневому рубежі відразу три кола штрафу заробила переможниця спринту і переслідування в Обергофі Екгофф. На решті трьох кіл норвежці частково відігралися і таки стали третіми.

А друге місце посіли шведи Ганна Еберґ і Себастьян Самуельссон. Вони відстали від французів на 38,7 секунди. І то за умови, що фінішних півтора кілометра Жаклен фактично пройшов, а не пробіг, оскільки конкуренти були далеко позаду.

А ось українці Віта Семеренко та Антон Дудченко з одним штрафним колом і десятьма колами штрафу фінішували лише 14-ми.

Шостий етап Кубка світу стартує в тому ж Обергофі 13 січня.

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