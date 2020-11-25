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    Кубок світу з біатлону. Україна визначилася зі складом на дебютні гонки

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    Дмитро Підручний на низькому старті - Кубок світу з біатлону. Україна визначилася зі складом на дебютні гонки
    Дмитро Підручний на низькому старті
    Світлина - Instagram Дмитра Підручного

    В «індивідуалці» не стартуватиме олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко

    Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом, який стартуватиме у першому старті сезону Кубка світу – індивідуальній гонці у фінському Контіолахті.

    Склад збірної Україна на індивідуальну гонку в Контіолахті

    Жінки: Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех, Дарина Блашко

    Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

    «На старті сезону я хочу дати усім спортсменам пробігти хоча б одну гонку. При цьому дивитимуться не лише на результати кожного, але й на фізичний стан: сезон буде нелегким. Зараз прийняли рішення, що індивідуальні гонки пропустять Валентина Семеренко і Тарас Лесюк, вони готуватимуться до спринтів», - сказав тренер збірної Юрай Санітра в коментарі XSport.

    Через стан здоров'я зі складу збірної України випав Сергій Семенов, який повернувся до Києва для проходження медобстеження.

    Календар першого етапу Кубка світу з біатлону

    Субота, 28 листопада, 12:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

    Субота, 28 листопада, 15:20. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

    Неділя, 29 листопада, 11:30. Чоловіки, спринт (10 км)

    Неділя, 29 листопада, 14:40. Жінки, спринт (7,5 км)

    Усі гонки Кубка світу з біатлону у прямому ефірі покаже «Суспільне». 

     Читайте також: Визначився телеканал-транслятор Кубка світу з біатлону. Календар сезону-2020/2021
    Теги: біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Юрай Санітра Антон Дудченко Богдан Цимбал Катерина Бех Дарина Блашко
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