Кубок світу з біатлону. Україна визначилася зі складом на дебютні гонки

В «індивідуалці» не стартуватиме олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом, який стартуватиме у першому старті сезону Кубка світу – індивідуальній гонці у фінському Контіолахті.

Склад збірної Україна на індивідуальну гонку в Контіолахті

Жінки: Віта Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех, Дарина Блашко

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал

«На старті сезону я хочу дати усім спортсменам пробігти хоча б одну гонку. При цьому дивитимуться не лише на результати кожного, але й на фізичний стан: сезон буде нелегким. Зараз прийняли рішення, що індивідуальні гонки пропустять Валентина Семеренко і Тарас Лесюк, вони готуватимуться до спринтів», - сказав тренер збірної Юрай Санітра в коментарі XSport.

Через стан здоров'я зі складу збірної України випав Сергій Семенов, який повернувся до Києва для проходження медобстеження.

Календар першого етапу Кубка світу з біатлону

Субота, 28 листопада, 12:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)

Субота, 28 листопада, 15:20. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)

Неділя, 29 листопада, 11:30. Чоловіки, спринт (10 км)

Неділя, 29 листопада, 14:40. Жінки, спринт (7,5 км)

Усі гонки Кубка світу з біатлону у прямому ефірі покаже «Суспільне».