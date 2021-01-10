Україна провалила естафету на Кубку світу з біатлону

Українці замкнули першу десятку

Збірна України з біатлону провалила змішану естафету на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону, який сьогодні, 10 січня завершується в німецькому Обергофі.

Українські біатлети замкнули першу десятку, не дивлячись на те, що тренер команди Юрай Санітра виставив на гонку найсильніший варіант складу. Так низько наша команда фінішувала найперше через провал Артема Прими на третьому етапі. Він побіг на коло штрафу, використавши загалом чотири додаткових набої. Дарина Блашко, Юлія Джима і Дмитро Підручний на решті етапів закрили мішені, використавши на всіх лише п’ять додаткових набоїв. Таким чином, від переможців українці відстали на дві хвилини, 15,9 секунди.

А виграли змішану естафету росіяни, за яких бігли Ульяна Кайшева, Свєтлана Міронова, Алєксандр Лоґінов і Едуард Латипов. Переможці закрили всі мішені з допомогою семи додаткових набоїв. Таким чином, росіяни перервали затяжну безподіумну серію на етапах Кубка світу з біатлону, яка розтяглася на 41 гонку.

Другими з такою ж кількістю додаткових набоїв стали норвежці, за яких бігли Інґрід Тандревольд, Марте Ройзеланд, Йоганнес Дале і Стурла Лаґрейд. Скандинави поступилися переможцям всього сімома десятими секунди.

Третє місце посіли французи Анаїс Шевальє-Буше, Жюстін Брайзац, Фаб’єн Клод і Кентен Фійон-Майє. Вони закрили усі мішені з допомогою шістьох додаткових набоїв і програли росіянам 12,1 секунду.

Завершить етап Кубка світу в Обергофі суперспринт, який розпочнеться сьогодні, 10 січня, о 15:40. За Україну побіжить дует Віта Семеренко – Антон Дудченко.