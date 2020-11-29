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    Кубок світу з біатлону: Йоганнес Бьо здобув першу перемогу в сезоні, українці провалилися

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    <p>Йоганнес Бьо у перших двох гогнках сезону був другим і першим</p> - Кубок світу з біатлону: Йоганнес Бьо здобув першу перемогу в сезоні, українці провалилися

    Йоганнес Бьо у перших двох гогнках сезону був другим і першим

    Світлина із соцмереж

    Наразі на біатлонних трасах домінують скандинави

    Норвежець Йоганнес Бьо став переможцем спринтерської гонки на першому етапі Кубка світу з біатлону, який відбувається в фінському Контіолахті.

    Після другого місця в суботній індивідуальній гонці сьогодні Йоганнес був одним із небагатьох учасників спринту, хто відстрілявся на обох вогневих рубежах чисто і в підсумку привіз срібному призеру Себастьянові Самуельссонові зі Швеції, який мав один промах, 44 секунди відставання.

    Третім став ще один швед Мартін Понсілуома, який теж, з одним неточним пострілом програв землякові 3,8 секунди.

    Переможець індивідуальної гонки, 23-річний норвежець Стурла Голм Лаґрейд з одним промахом програв чемпіонові хвилину і 27 секунд і фінішував 18-м.

    Українці виступили в спринті провально: Дмитро Підручний з трьома промахами 57-й, Артем Прима (3) – 59-й, Тарас Лесюк (2) – 65-й, Богдан Цимбал (4) – 70-й, Руслан Ткаленко (3) – 71-й.

    О 14:40 спринтерську гонку в Контіолахті розпочнуть жінки.

     Читайте також: Стартову гонку Кубка світу з біатлону серед жінок виграла Вірер. Україна – в десятці
    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Тарас Лесюк Руслан Ткаленко Богдан Цимбал Йоганнес Бьо Себастьян Самуельссон Мартін Понсілуома Стурла Голм Лаґрейд
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