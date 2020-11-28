Стартову гонку Кубка світу з біатлону серед жінок виграла Вірер. Україна – в десятці

Італійка Доротея Вірер і німкеня Деніз Геррманн опинилися на вершині п'єдесталу в стартовій гонці сезону

Найкраще серед наших біатлоністок виступила Юлія Джима

Італійка Доротея Вірер виграла стартову гонку біатлонного Кубка світу-2020/2021.

Щойно в фінському Контіолахті Доротея, чисто відстрілявшись на всіх чотирьох вогневих рубежах, стала переможницею індивідуальної гонки на 15 км. Другою з промахом і відставанням всього у вісім десятих секунди стала німкеня Деніз Геррманн. Третє місце посіла шведка Йоанна Скоттгайм. Вона теж стріляла без промахів і поступилася чемпіонці 24-ма секундами.

Найкраща з українок Юлія Джима замкнула першу десятку. Вона не допустила жодного промаху і програла Вірер хвилину і 54 секунди. Дарина Блашко з промахом і відставанням від чемпіонки в три хвилини і одну секунду посіла 25-те місце.

Решта українок фінішували за межею залікової 40-ки: Віта Семеренко (3 промахи) – 58-ма, Олена Підгрушна (4) – 61-ша, Катерина Бех (4) – 64-та.

Нагадаємо, що раніше сенсацією в Контіолахті завершилася індивідуальна гонка серед чоловіків.

У неділю, 29 листопада, на першому етапі Кубка світу відбудуться спринтерські гонки. Чоловіки стартують о 11:30 за київським часом, жінки – о 14:40.