  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стартову гонку Кубка світу з біатлону серед жінок виграла Вірер. Україна – в десятці

    • Розсилка
    Італійка Доротея Вірер і німкеня Деніз Геррманн опинилися на вершині п'єдесталу в стартовій гонці сезону - Стартову гонку Кубка світу з біатлону серед жінок виграла Вірер. Україна – в десятці
    Італійка Доротея Вірер і німкеня Деніз Геррманн опинилися на вершині п'єдесталу в стартовій гонці сезону
    Світлина - IBU

    Найкраще серед наших біатлоністок виступила Юлія Джима

    Італійка Доротея Вірер виграла стартову гонку біатлонного Кубка світу-2020/2021.

    Щойно в фінському Контіолахті Доротея, чисто відстрілявшись на всіх чотирьох вогневих рубежах, стала переможницею індивідуальної гонки на 15 км. Другою з промахом і відставанням всього у вісім десятих секунди стала німкеня Деніз Геррманн. Третє місце посіла шведка Йоанна Скоттгайм. Вона теж стріляла без промахів і поступилася чемпіонці 24-ма секундами.

    Найкраща з українок Юлія Джима замкнула першу десятку. Вона не допустила жодного промаху і програла Вірер хвилину і 54 секунди. Дарина Блашко з промахом і відставанням від чемпіонки в три хвилини і одну секунду посіла 25-те місце.

    Решта українок фінішували за межею залікової 40-ки: Віта Семеренко (3 промахи) – 58-ма, Олена Підгрушна (4) – 61-ша, Катерина Бех (4) – 64-та.

    Нагадаємо, що раніше сенсацією в Контіолахті завершилася індивідуальна гонка серед чоловіків.

    У неділю, 29 листопада, на першому етапі Кубка світу відбудуться спринтерські гонки. Чоловіки стартують о 11:30 за київським часом, жінки – о 14:40.

      Читайте також: Визначився телеканал-транслятор Кубка світу з біатлону. Календар сезону-2020/2021
    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Олена Підгрушна Віта Семеренко Юлія Джима Деніз Геррманн Доротея Вірер Катерина Бех Дарина Блашко Йоанна Скоттгайм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies