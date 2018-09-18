Перемога над чемпіонками світу зміцнила рейтинг українського баскетболу 3х3



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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стала бронзовим призером чемпіонату Європи

Український баскетбол 3х3 посідає третє місце в загальному світовому рейтингу FIBA.

Ми знову обійшли Монголію.

Попереду лише Китай та росіяни.

Чоловічий баскетбол 3х3 наразі 13-й в світі та 8-й у Європі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Жіночий – залишається другим у світі після Китаю та першим у Європі станом на 17 вересня.

На чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 наша жіноча збірна поступилася другій у європейському рейтингу Франції в півфіналі, але в матчі за бронзові медалі перемогла чинних чемпіонів світу з Італії.