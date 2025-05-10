У ФІФА хочуть, щоб Роналду зіграв на клубному чемпіонаті світу – ЗМІ

«Аль-Наср» Роналду не братиме участі в турнірі

Клубний чемпіонат світу з футболу пройде в США з 14 червня по 13 липня 2025 року

ФІФА хоче, щоб Кріштіану Роналду взяв участь у клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Згідно з даними Marca, у ФІФА хотіли б, щоб португальський нападник «Аль-Насра» взяв участь у турніру у США.

«Рух у цьому напрямі не виключений», – йдеться у статті.

Варто зазначити, що «Аль-Наср» Роналду не братиме участі в турнірі.

Клубний чемпіонат світу з футболу пройде в США з 14 червня по 13 липня 2025 року. Вперше у турнірі візьмуть участь 32 команди. Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться на «Метлайф Стедіум» в Нью-Джерсі.

Переможець клубного чемпіонату світу з футболу заробить близько $125 мільйонів.

Модель розподілу призових на турнірі включатиме загальний призовий фонд – 1 млрд доларів, у тому числі 475 млн за спортивні досягнення та 525 млн за участь.

За кожну перемогу на груповій стадії клуб заробить $2 млн., за нічию – $1 млн., вихід до 1/8 фіналу принесе учаснику $7,5 млн., у чвертьфінал – $13,125 млн., у півфінал – $21 млн.

Фіналіст заробить ще $30 млн., а чемпіон – $40 млн. доларів.