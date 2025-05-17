Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
Парад пройшов вулицями Барселони – від стадіону «Камп Ноу» до Тріумфальної арки
фото: sport.es

«Барселона» стала володарем усіх трьох головних трофеїв, які розігруються в іспанському футболі

Понад півмільйона людей відвідали чемпіонський парад «Барселони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.es.

Парад пройшов вулицями Барселони – від стадіону «Камп Ноу» до Тріумфальної арки. Весь маршрут святкового заходу склав близько шести кілометрів.

За даними міської поліції Барселони, парад відвідали 670 тисяч людей.

Нагадаємо, «Барселона» у сезоні-2024/2025 стала володарем усіх трьох головних трофеїв, які розігруються в іспанському футболі.

Напередодні синьо-гранатові з рахунком 2:0 перемогли «Еспаньйол» у матчі 36-го туру Ла Ліги та здобули звання чемпіонів Іспанії. За два тури до фінішу каталонці мають відрив у сім очок від найближчого переслідувача – мадридського «Реала».

26 квітня «Барселона» стала володарем Кубка Іспанії, перемігши у додатковий час фінального матчу «Реал» – 3:2.

12 січня цього року «Барселона» виграла Суперкубок Іспанії, знову здобувши перемогу над «Королівським клубом» – 5:2.

Це другий випадок в історії, коли каталонський клуб зміг взяти всі три головні іспанські трофеї – вперше синьо-гранатовим це вдалося зробити в сезоні-2008/2009.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іштван Ковач буде головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків
13 травня, 17:07
Ян Зоммер зробив 7 сейвів у грі з «Барселоною»
Ліга чемпіонів: УЄФА визначила найкращого гравця тижня
9 травня, 10:50
Поєдинок «Інтер» – «Барселона» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів
6 травня, 16:17
Контракт вихованця «Ліверпуля» з англійським клубом діє до 30 червня 2025 року
Один з лідерів «Ліверпуля» переходить в «Реал»
5 травня, 12:34
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 31,1%
Переможець Ліги чемпіонів. Суперкомп'ютер оновив свій прогноз
29 квiтня, 15:27
«Барселона» з рахунком 3:2 обіграла «Реал» у фіналі Кубка Іспанії
Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
27 квiтня, 08:55
Фінал Кубка України з футболу відбудеться 14 травня
«Динамо» – «Шахтар». Коли відбудеться фінал Кубка України з футболу
23 квiтня, 22:22
Аксель Крюгер реалізував пенальті на 4-й хвилині гри
Норвезький клуб подарував ягня найкращому гравцю матчу
22 квiтня, 13:46
Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща)
Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій
18 квiтня, 11:15

Новини

Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
Чемпіонський парад «Барселони» зібрав більше 600 тисяч учасників
ЗМІ назвали головну трансферну ціль «Реала»
ЗМІ назвали головну трансферну ціль «Реала»
Федерація дзюдо допустила білорусів до участі у турнірах під державною символікою
Федерація дзюдо допустила білорусів до участі у турнірах під державною символікою
П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності
П'ятиразовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності
У Києві пройде зустріч гравців збірної України з футболу з вболівальниками
У Києві пройде зустріч гравців збірної України з футболу з вболівальниками
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу
Очолював «Союз дагестанців». ЗСУ знищили 54-річного російського тренера з боксу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 травня 2025
70K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
45K
Другий тур президентських виборів у Румунії. Лідер української діаспори назвав правильного кандидата
33K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
33K
«Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua