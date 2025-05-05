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Мбаппе перебуває за крок від історичного досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мбаппе перебуває за крок від історичного досягнення
Мбаппе від рекорду Саморано відділяє один забитий м'яч
фото: Reuters

Мбаппе може переписати історію мадридського клубу

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе забив вже 36 голів за «Реал» у дебютному сезоні та близький до того, щоб оновити клубний рекорд. Про це повідомляє «Главком».

Мбаппе забив два голи у матчі 34-го туру іспанської Прімери з «Сельтою». Таким чином, на рахунку французького футболіста 36 голів в офіційних поєдинках у складі «Реалу».

Якщо Мбаппе заб'є ще один гол у нинішньому сезоні у складі мадридського клубу, то він повторить рекорд колишнього форварда «Реала» легендарного чилійського нападника Івана Саморано. Він у своєму дебютному сезоні за «вершкових» відзначився 37 м'ячами.

Раніше 26-річний Мбаппе перевершив досягнення Кріштіану Роналду, який забив 33 голи у першому сезоні у складі мадридського гранда.

Саморано грав за «Реал» з 1992 по 1996 рік. За цей період він взяв участь у 173 матчах, у яких відзначився 101 голом та 22 результативними передачами.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: Кіліан Мбаппе НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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