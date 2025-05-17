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«Іди звідси!». Футболіст з РФ поскаржився на погане ставлення до росіян у Литві та Латвії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Іди звідси!». Футболіст з РФ поскаржився на погане ставлення до росіян у Литві та Латвії
Козлов: У Латвії безпосередньо в лоб неприязнь не виявляли, але за спиною відчувалося

Козлов виступав за литовський «Утеніс» у 2018 році

Російський воротар «Нафтчі» та вихованець московського «Спартака» Олексій Козлов розповів про погане ставлення до росіян у Литві та Латвії. Про це повідомляє «Главком».

Козлов виступав за литовський «Утеніс» у 2018 році.

«Пам'ятаю, був випадок у Вільнюсі. Мене всі запевняли, що там можна говорити російською і начебто всі розуміють. Мені треба було спитати дорогу. Я заходжу до трамвая, а там людина років 40-50. Я йому кажу: «Шановний, підкажіть дорогу. Я в правильний трамвай сів?» А в нього нуль реакції – ніби мене не помічає. Я перепитав, а він мені: «Іди звідси!» Не дуже добре ставлення до нас, росіян, у Литві відчувалося вже тоді. У Латвії цього було менше. Безпосередньо в лоб неприязнь не виявляли, але за спиною відчувалося», – розповів Козлов.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова.

Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики.

Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу)  серед юнаків та дівчат до 16 років.

У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики. 

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату ліквідації Єфімова. Прощання з ним відбудеться сьогодні, 12 травня, у місті Кемерово.

Як повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Варто зазначити, що у січні цього року російські ресурси повідомляли про затримання Чернея російською поліцією.

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Теги: Литва Латвія росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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