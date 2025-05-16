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Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вікенд для легіонерів збірної України: фінал Яремчука та боротьба за чемпіонство Трубіна
На українських легіонерів чекає насичений вікенд
фото: УАФ

«Олімпіакос» Яремчука у фіналі Кубку Греції на Олімпійському стадіоні в Афінах протистоятиме ОФІ

Прийдешній ігровий клубний вік-енд для легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії, має вкластися в класичні два дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 17 травня «Олімпіакос» Романа Яремчука у фіналі Кубку Греції на Олімпійському стадіоні в Афінах протистоятиме ОФІ (початок зустрічі – о 20:00 за київським часом).

У заключному турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна, яка веде боротьбу за чемпіонський титул, на чужому стадіоні зіграє проти «Браги» (20:00).

У неділю, 18 травня в заокеанській МЛС «Остін» Олександра Сватка прийматиме «Ванкувер Вайткепс» (03:30).

У межах 37-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка проведе останній перед переїздом на новий стадіон матч на рідному «Гудісон Парк» – проти «Саутгемптона» (14:00), «Брентфорд» Єгора Ярмолюка вдома зійдеться з «Фулгемом» (17:00), а «Арсенал» Олександра Зінченка прийматиме «Ньюкасл» (18:30).

У 37-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика на «Стадіо Олімпіко» чекатиме на гостей із «Мілана» (16:00).

Зрештою, у 37-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова в Сан-Себастьяні поміряється силами з «Реал Сосьєдад» (20:00), а «Реал» Андрія Луніна також у гостях зіграє проти «Севільї» (20:00).

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальний пенальті не забив Олександр Караваєв.

Теги: Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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