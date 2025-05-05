Один з лідерів «Ліверпуля» переходить в «Реал»

Контракт вихованця «Ліверпуля» з англійським клубом діє до 30 червня 2025 року

«Реал» вже готує документи для завершення переходу

Мадридський «Реал» погодив з англійським захисником «Ліверпуля» Трентом Александер-Арнольдом п'ятирічний контракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста та інсайдера Фабриціо Романо.

Романо стверджує, що «Реал» вже готує документи для завершення переходу одного з лідерів «Ліверпуля».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Александер-Арнольд приєднається до «Реала» у статусі вільного агента у літнє трансферне вікно.

Контракт вихованця «Ліверпуля» з англійським клубом діє до 30 червня 2025 року.

Сьогодні, 5 травня, футболіст офіційно оголосив, що залишить «Ліверпуль».

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.