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    Перша ліга: сенсація в Харкові, неймовірна перемога «Оболоні» і решта матчів 14-го туру (відео)

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    Дубль Олексія Щебетуна приніс драматичну перемогу&nbsp;&laquo;Оболоні&raquo; - Перша ліга: сенсація в Харкові, неймовірна перемога «Оболоні» і решта матчів 14-го туру (відео)
    Дубль Олексія Щебетуна приніс драматичну перемогу «Оболоні»
    Світлина - ФК «Оболонь»

    Лідером турніру попри очкові втрати залишився одеський «Чорноморець»

    Сьогодні, 20 листопада, відбулося сім із восьми поєдинків першої футбольної ліги України.

    Очкових втрат зазнав лідер турніру «Чорноморець». Одесити не змогли на виїзді перемогти «Альянс».

    А найцікавіший поєдинок був зіграний у Горішніх Плавнях, де місцевий «Гірник-Спорт», який до цього туру посідав друге місце, приймав київську «Оболонь». «Пивовари» виграли перший тайм, але в другій половині пропустили двічі і на 80-й хвилині поступалися в рахунку. Проте незадовго до фінального свистка Олексій Щебетун впродовж хвилини зробив дубль і приніс команді Павла Яковенка перемогу.

    Найбільша сенсація зафіксована в Харкові, де «Металіст-1925» поступився «Кременю». Слобожанці мали змогу уникнути поразки, але наприкінці зустрічі Антон Братков не реалізував пенальті.

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Нива» (Тернопіль) – 4:0

    Голи: 1:0 – Богдан Семенець (27). 2:0 – Юрій Романюк (35). 3:0 – Руслан Черненко (63, з пенальті). 4:0 – Сергій Петров (90+4)

    «Кристал» (Херсон) – «ВПК-Агро» (Шевченківка) – 1:2

    Голи: 0:1 – Владислав Барський (6, автогол). 1:1 – Владислав Барський (45). 1:2 – Іван Бундяк (86)

    «Авангард» (Краматорськ) – «Верес» (Рівне) – 1:2

    Голи: 0:1 – Михайло Шестаков (60). 1:1 – Олексій Лобов (73). 1:2 – Михайло Шестаков (88)

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Оболонь» (Київ) – 2:3

    Голи: 0:1 – Максим Покотилюк (14). 1:1 – Дмитро Семенів (57). 2:1 – Юрій Батюшин (90). 2:2 – Олексій Щебетун (85). 23 – Олексій Щебетун (86)

    «Полісся» (Житомир) – «Миколаїв» - 1:3

    Голи: 0:1 – Володимир Одарюк (16). 0:2 – Володимир Одарюк (43). 1:2 – Ярослав Галенко (57). 1:3 – Вадим Вітенчук (76)

    «Металіст-1925» (Харків) – «Кремінь» (Кременчук) – 0:1

    Гол: 0:1 – Станіслав Сорокін (74, з пенальті)

    На 78-й хвилині Антон Братков («Металіст-1925») не реалізував пенальті

    «Альянс» (Липова Долина) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:0

    Матч «Волинь» - «Прикарпаття» перенесений через черговий спалах позитивних тестів на коронавірус у лавах івано-франківського колективу.

    «Чорноморець» продовжує очолювати таблицю, маючи 28 очок в активі. На друге місце вийшов «Агробізнес» - 25 пунктів. Третю-четверту позиції ділять «Верес» і «Волинь» - по 24 очки. На один бал від них відстає «Гірник-Спорт». На шосте місце піднявся «Миколаїв» - 22 пункти. По 19 очок набрали «Металіст-1925», «Полісся» і «Оболонь». Замикає десятку «Кремінь» - 18 очок.

    Список бомбардирів з вісьмома м’ячами очолює Руслан Черненко з «Агробізнесу».

    Наступний, 15-й тур чемпіонату України в першій лізі відбудеться у середу, 25 листопада. «Чорноморець» прийматиме «Волинь», «Миколаїв» удома зіграє з «Агробізнесом».

     Читайте також: «Полум’яне» дербі у Рівному, супергол в Одесі і решта матчів 13 туру першої ліги (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) Руслан Черненко Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Олексій Щебетун Олексій Лобов Антон Братков «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» Юрій Романюк ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) ФК «Кристал» (Херсон) Станіслав Сорокін Сергій Петров Богдан Семенець Ярослав Галенко Юрій Батюшин Михайло Шестаков Владислав Барський Максим Покотилюк Володимир Одарюк
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