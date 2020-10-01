Перша ліга: забивала одна команда, а матч закінчився внічию (відео)

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Сергій Кисленко приніс своїй команді четверту нічию Світлина - Фіона Козак

У перенесеному поєдинку першого туру луцька «Волинь» знову не змогла перемогти

Луцька «Волинь» і тернопільська «Нива» розійшлися миром у перенесену через спалах коронавірусної інфекції у лавах волинян матчі першого туру футбольної першої ліги.

При цьому всі чотири голи в зустрічі на рахунку гостей. Перших два, щоправда, гравці «Ниви» забили у власні ворота. Однак в ендшпілі зустрічі нападник тернополян Сергій Кисленко з інтервалом у шість хвилин зробив дубль і приніс «Ниві», яка в цьому сезоні повернулася в першу лігу, четверту нічию в чотирьох матчах.

Не перемагає наразі в поточному чемпіонаті і «Волинь». З трьох поєдинків команда Василя Сачка два зіграла внічию і один програла. І то не дивлячись на те, що за складом лучани більшість суперників за дивізіоном переважають. Зокрема в цьому поєдинку за «хрестоносців» дебютував зірковий Богдан Оринчак. Його зірковість полягає в тому, що свого часу він був на оглядинах у прем’єрліговому СК «Дніпро-1» і танцював на вечірці, присвяченій виходу винниківського «Руху» в Прем’єр-лігу, разом із мегапопулярним Дзідзьом.

«Волинь» (Луцьк) – «Нива» (Тернопіль) – 2:2

Голи: 1:0 – Вадим Хохлов (8, автогол). 2:0 – Владислав Дворовенко (12). 2:1 – Сергій Кисленко (72). 2:2 – Сергій Кисленко (78)

На вершині таблиці першої ліги наразі одеський «Чорноморець» та харківський «Металіст-1925». У них – по 10 очок.

Наступний тур першої ліги відбудеться 5-6 жовтня.