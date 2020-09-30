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    Кубок України: фантастична перестрілка в Горішніх Плавнях, крах «Юзіка» і муки «Ворскли» (відео)

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    Переіменована в&nbsp;&laquo;Кривбас&raquo; команда нині засмутила своїх реінкарнаторів - Кубок України: фантастична перестрілка в Горішніх Плавнях, крах «Юзіка» і муки «Ворскли» (відео)
    Переіменована в «Кривбас» команда нині засмутила своїх реінкарнаторів
    Світлина із соцмереж

    Майже всі поєдинки мали закручений сценарій

    У середу, 30 вересня, в десяти українських відбуваються поєдинки 1/16 фіналу Кубка України.

    Наразі зіграні вісім поєдинків і найзакрученішим вийшов сценарій поєдинку в Горішніх Плавнях, де першоліговий «Гірник-Спорт», поступаючись 1:3, на заключних секундах основного часу ледь не вирвав перемоги над прем’єрліговим СК «Дніпром-1». Реалізуй Сергій Суханов на п’ятій компенсованій хвилині пенальті, екстра-тайму банально б не було. Й відповідно не зробив би дніпрянин Артем Довбик хет-трика, який вивів його команду в 1/8-му. Проте Богдан Сарнавський удар із позначки потягнув і врятував нового тренера «СКД-1» Іґора Йовічевіча від ганьби.

    Взагалі ж сюрпризів у тих поєдинках, які завершилися, практично не було. До таких можна віднести хіба домашню поразку «відродженого» «Юзіком» Корявченковим з благословення Зеленського «Кривбасу» від аутсайдера старту турніру групи А другої ліги вінницької «Ниви». Інші прописні фаворити перемогли, хоча чернігівській «Десні» та «Ворсклі» перемоги далися вельми непросто.

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – СК «Дніпро-1» - 3:5 (додатковий час)

    Голи: 0:1 – Довбик (16). 0:2 – Батагов (23). 1:2 – Данило Карась (25). 1:3 – Булеца (39). 2:3 – Сергій Суханов (43, з пенальті). 3:3 – Сергій Герасимець (51). 3:4 – Довбик (97). 3:5 – Довбик (110)

    На 38-й хвилині Булеца (СКД-1) не реалізував пенальті (воротар)

    На 90+5 хвилині Сергій Суханов не реалізував пенальті (воротар)

    «Вікторія» (Миколаївка) – «Маріуполь» - 1:3

    Голи: 1:0 – Артем Касьянов (16). 1:1 – Дмитро Топалов (70). 1:2 – Сергій Чоботенко (82). 1:3 – Петерман (90+2)

    «Верес» (Рівне) – «Миколаїв» - 4:2 (додатковий час)

    Голи: 0:1 – Вадим Вітенчук (16, з пенальті). 1:1 – Сергій Петько (42). 1:2 – Дмитро Сула (70, з пенальті). 2:2 – Ґеґедош (82). 3:2 – Геннадій Пасич (107). 4:2 – Михайло Сергійчук (118, з пенальті)

    «Полісся» (Житомир) – «Минай» - 1:2

    Голи: 0:1 – Євген Шевченко (5, автогол). 1:1 – Андрій Понєдєльнік (45+2). 1:2 – Тарас Саків (57)

    «Епіцентр» (Дунаївці) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:2

    Голи: 0:1 – Сергій Семенюк (7). 1:1 – Руслан Івашко (21, з пенальті). 1:2 – Роман Гагун (90+3)

    «Кривбас-2020» (Кривий Ріг) - «Нива» (Вінниця) – 0:1

    Гол: 0:1 – Браславський (70)

    «Десна» (Чернігів) – «Рух» (Винники) – 2:1

    Гол: 0:1 – Йоонас Тамм (59, автогол). 1:1 – Максим Дегтярьов (75). 2:1 – Максим Дегтярьов (81)

    «Ворскла» (Полтава) – «Львів» - 2:0

    Голи: 1:0 – Кулач (79). 2:0 – Кулач (83)

    У ці хвилини триває два заключних матчі ігрового дня: «Прикарпаття» приймає «Колос», а «Олександрія» - «Інгулець».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Ворскла ФК Верес ФК «Маріуполь» ФК «Десна» ФК «Львів» Владислав Кулач Михайло Сергійчук Сергій Булеца Сергій Чоботенко Максим Дегтярьов Артем Довбик ФК «Минай» СК «Дніпро-1» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) МФК «Миколаїв» ФК «Рух» (Винники) Дмитро Топалов Богдан Сарнавський «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) Сергій Суханов ФК «Кривбас» ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Полісся» Іґор Йовічевіч Арсеній Батагов Сергій Семенюк Євген Шевченко Йоонас Тамм Тарас Саків Сергій Герасимець ФК «Епіцентр» (Дунаївці) ФК «Вікторія» (Миколаївка) Роман Гагун Сергій Петько Андрій Понєдєльнік Данило Карась Артем Касьянов Микита Петерман Ярослав Браславський Руслан Івашко
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