Кубок України: фантастична перестрілка в Горішніх Плавнях, крах «Юзіка» і муки «Ворскли» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переіменована в «Кривбас» команда нині засмутила своїх реінкарнаторів Світлина із соцмереж

Майже всі поєдинки мали закручений сценарій

У середу, 30 вересня, в десяти українських відбуваються поєдинки 1/16 фіналу Кубка України.

Наразі зіграні вісім поєдинків і найзакрученішим вийшов сценарій поєдинку в Горішніх Плавнях, де першоліговий «Гірник-Спорт», поступаючись 1:3, на заключних секундах основного часу ледь не вирвав перемоги над прем’єрліговим СК «Дніпром-1». Реалізуй Сергій Суханов на п’ятій компенсованій хвилині пенальті, екстра-тайму банально б не було. Й відповідно не зробив би дніпрянин Артем Довбик хет-трика, який вивів його команду в 1/8-му. Проте Богдан Сарнавський удар із позначки потягнув і врятував нового тренера «СКД-1» Іґора Йовічевіча від ганьби.

Взагалі ж сюрпризів у тих поєдинках, які завершилися, практично не було. До таких можна віднести хіба домашню поразку «відродженого» «Юзіком» Корявченковим з благословення Зеленського «Кривбасу» від аутсайдера старту турніру групи А другої ліги вінницької «Ниви». Інші прописні фаворити перемогли, хоча чернігівській «Десні» та «Ворсклі» перемоги далися вельми непросто.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – СК «Дніпро-1» - 3:5 (додатковий час)

Голи: 0:1 – Довбик (16). 0:2 – Батагов (23). 1:2 – Данило Карась (25). 1:3 – Булеца (39). 2:3 – Сергій Суханов (43, з пенальті). 3:3 – Сергій Герасимець (51). 3:4 – Довбик (97). 3:5 – Довбик (110)

На 38-й хвилині Булеца (СКД-1) не реалізував пенальті (воротар)

На 90+5 хвилині Сергій Суханов не реалізував пенальті (воротар)

«Вікторія» (Миколаївка) – «Маріуполь» - 1:3

Голи: 1:0 – Артем Касьянов (16). 1:1 – Дмитро Топалов (70). 1:2 – Сергій Чоботенко (82). 1:3 – Петерман (90+2)

«Верес» (Рівне) – «Миколаїв» - 4:2 (додатковий час)

Голи: 0:1 – Вадим Вітенчук (16, з пенальті). 1:1 – Сергій Петько (42). 1:2 – Дмитро Сула (70, з пенальті). 2:2 – Ґеґедош (82). 3:2 – Геннадій Пасич (107). 4:2 – Михайло Сергійчук (118, з пенальті)

«Полісся» (Житомир) – «Минай» - 1:2

Голи: 0:1 – Євген Шевченко (5, автогол). 1:1 – Андрій Понєдєльнік (45+2). 1:2 – Тарас Саків (57)

«Епіцентр» (Дунаївці) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:2

Голи: 0:1 – Сергій Семенюк (7). 1:1 – Руслан Івашко (21, з пенальті). 1:2 – Роман Гагун (90+3)

«Кривбас-2020» (Кривий Ріг) - «Нива» (Вінниця) – 0:1

Гол: 0:1 – Браславський (70)

«Десна» (Чернігів) – «Рух» (Винники) – 2:1

Гол: 0:1 – Йоонас Тамм (59, автогол). 1:1 – Максим Дегтярьов (75). 2:1 – Максим Дегтярьов (81)

«Ворскла» (Полтава) – «Львів» - 2:0

Голи: 1:0 – Кулач (79). 2:0 – Кулач (83)

У ці хвилини триває два заключних матчі ігрового дня: «Прикарпаття» приймає «Колос», а «Олександрія» - «Інгулець».