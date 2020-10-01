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    Помер найкращий нападник донецького «Шахтаря» 90-х

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    Сергій Ателькін провів за&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; 12 сезонів - Помер найкращий нападник донецького «Шахтаря» 90-х
    Сергій Ателькін провів за «Шахтар» 12 сезонів
    Світлина - UA-Футбол

    Сергій Ателькін встиг пограти в італійській Серії А

    Цієї ночі з 30 вересня на 1 жовтня на 49 році життя перестало битись серце легендарного нападника донецького «Шахтаря» і національної збірної України Сергія Ателькіна.

    Сергій Ателькін народився 8 січня 1972 року в місті Хрестівка (тоді – Кіровське) на Донеччині. У великий футбол прийшов завдяки дитячому турніру «Шкіряний м'яч». Був помічений тренером Валерієм Яремченком, який запросив його в дубль команди донецького «Шахтаря».

    За донеччан Ателькін почав виступати ще в 1990 році і встиг провести 25 матчів у двох заключних чемпіонатах і розіграшах Кубка СССР. Загалом за «гірників» з 1990-го по 2002-й рік з двома перервами відіграв 12 сезонів, у яких провів 265 матчів і забив 82 м’ячі. Ставав з командою чемпіоном України-2002 і був володарем чотирьох національних Кубків (1995, 1997, 2001, 2002).

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    «Шахтар»-1991. Сергій Ателькін - праворуч від воротаря Андрія Ковтуна

    Вперше покидав «Шахтар» у 1996-му, в наслідок конфлікту Яремченка з керівництвом клубу. Тоді разом із тренером, а також іншими знаковими футболістами Олегом Матвеєвим та Ігорем Леоновим перебрався в кременчуцький «Кремінь», за який за півсезону у 14-ти матчах забив 5 м’ячів. Коли ж конфлікт Яремченка з «Шахтарем» вичерпався, у клуб повернулося зокрема й згадуване тріо.

    Вдруге з Донецька Сергій ішов після короткої, але яскравої кампанії в Кубку кубків-1997/1998. За її підсумками нападника запросили в клуб італійської Серії А «Лечче», за який Ателькін у 1998-му відіграв 20 матчів і забив 3 голи. А в наступному сезоні він опинився у португальській «Боавішті», голами у ворота якої власне й зробив собі ім’я. За клуб із Порту зіграв 10 матчів і забив 3 м’ячі.

    Кар’єру Ателькін завершував у сезоні-2002/2003 у донецькому «Металурзі», за який у 16-ти поєдинках забив 1 м’яч.

    У складі збірної України Сергій провів два матчі у 1997-му.

    Після завершення кар’єри Ателькін працевлаштувався селекціонером у «Шахтарі». Мав проблеми з зайвою вагою, в 2008-му переніс інфаркт міокарда, довго відновлювався.

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    Сергій Ателькін

    Цьогоріч у липні з'явилася інформація про те, що Ателькін очолив селекційну службу «Львова».

    Сергій був одружений, синові Кирилу – 13 років.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Кубок України смерть ФК «Шахтар» Ігор Леонов ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Боавішта» ФК «Лечче» Валерій Яремченко Сергій Ателькін Олег Матвеєв
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