Перспективний український баскетболіст перейшов у європейський клуб

Гравець провів відмінний чемпіонат Європи в складі збірної України U18

Один з найперспективніших українських баскетболістів Юссуф Санон підписав угоду з «Олімпією» (Любляна, Словенія) і вже найближчим часом приєднається до своєї нової команди. Уже екс-захисник дніпровського клубу провів відмінний чемпіонат Європи в складі збірної України U18 в Дивізіоні А, де з 19,3 очками в середньому за матч став другим



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Юссуф Санон. Фото: Getty Images

Гравець провів відмінний чемпіонат Європи в складі збірної України U18

Один з найперспективніших українських баскетболістів Юссуф Санон підписав угоду з «Олімпією» (Любляна, Словенія) і вже найближчим часом приєднається до своєї нової команди.

Уже екс-захисник дніпровського клубу провів відмінний чемпіонат Європи в складі збірної України U18 в Дивізіоні А, де з 19,3 очками в середньому за матч став другим бомбардиром турніру.

У чемпіонаті Суперліги 2017/2018 Санон провів 13 матчів, набираючи 2,4 очка + 0, 7 підбирання + 1,2 передачі за 9:37 в середньому за гру. Про це повідомляє прес-служба «Дніпра».

«Я думаю, що переходжу в хороший клуб. Очікую, що впишуся в нього через деякий час. Я хочу грати і ставати сильнішими, як гравець. Хочу сказати спасибі величезне клубу, в якому я виріс як гравець. Мені дали велику можливість грати тут і тепер я буду виступати за кордоном», - прокоментував свій трансфер 18-річний Санон.