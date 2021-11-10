Дебютант Ліги чемпіонів «Житлобуд-1» здобув першу нічию в груповому турнірі

Харківська жіноча футбольна команда набрала перше очко в турнірі

Чемпіон України з футболу «Житлобуд-1» здобув перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У третьому турі харків’янки зустрічалися з ісландським «Брейдабліком» і гра завершилася з рахунком – 0:0.

Українки мали невелику територіальну перевагу. Мали шансі забити перший м’яч «Житлобуда» в турнірі Овдійчук і Садикоглу, згодом втратила гольову нагоду Бойченко.

Обидві команди мають у пасиві по дві поразки. Раніше вони поступилися фаворитам групи В мадридському «Реалу» та «ПСЖ».

«Житлобуд-1» залишився на третьому місці турнірної таблиці групи В. 18-го листопада харків'янки знову зустрінуться з «Брейдабліком», вже в Ісландії.

Раніше збірна України провела перше тренування в оновленому складі.