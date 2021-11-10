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    Дебютант Ліги чемпіонів «Житлобуд-1» здобув першу нічию в груповому турнірі

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    Хаврків'янки набрали перше очко в групі Ліги чемпіонів - Дебютант Ліги чемпіонів «Житлобуд-1» здобув першу нічию в груповому турнірі
    Хаврків'янки набрали перше очко в групі Ліги чемпіонів
    фото: Житлобуд-1

    Харківська жіноча футбольна команда набрала перше очко в турнірі

    Чемпіон України з футболу «Житлобуд-1» здобув перше очко в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У третьому турі харків’янки зустрічалися з ісландським «Брейдабліком» і гра завершилася з рахунком – 0:0.

    Українки мали невелику територіальну перевагу. Мали шансі забити перший м’яч «Житлобуда» в турнірі Овдійчук і Садикоглу, згодом втратила гольову нагоду Бойченко.

    Обидві команди мають у пасиві по дві поразки. Раніше вони поступилися фаворитам групи В мадридському «Реалу» та «ПСЖ».

    «Житлобуд-1» залишився на третьому місці турнірної таблиці групи В. 18-го листопада харків'янки знову зустрінуться з «Брейдабліком», вже в Ісландії.

    Раніше збірна України провела перше тренування в оновленому складі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Житлобуд-1» (Харків)
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    Дебютант Ліги чемпіонів «Житлобуд-1» здобув першу нічию в груповому турнірі