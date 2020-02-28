Пішов з життя славетний шаховий тренер Наум Левін
Наум Левін 8.02.1933, Чернігів - 23.02.2020, Сідней
Уродженець Чернігова помер в Австралії у віці 87 років
Про смерть Наума Левіна повідомляє спільнота «Українські шахи» на Facebook.
Левін - майстер спорту СССР (1961), заслужений тренер УССР (1972), був призером чемпіонатів УССР (. З 1980 року жив у Австралії, куди змушений був мігрувати через антисемітську політику совєцької влади.
Працював тренером в київському Палаці піонерів. Довгі роки був старшим тренером збірної України.
Серед учнів Левіна – гросмейстер Леонід Гофштейн, міжнародні майстри Ірина Острій та Олена Боріч, майстер Леонід Зайд.