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    Пішов з життя славетний шаховий тренер Наум Левін

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    Наум Левін&nbsp;<span>8.02.1933, Чернігів - 23.02.2020, Сідней</span> - Пішов з життя славетний шаховий тренер Наум Левін
    Наум Левін 8.02.1933, Чернігів - 23.02.2020, Сідней

    Уродженець Чернігова помер в Австралії у віці 87 років

    Про смерть Наума Левіна повідомляє спільнота «Українські шахи» на Facebook.

    Левін - майстер спорту СССР (1961), заслужений тренер УССР (1972), був призером чемпіонатів УССР (. З 1980 року жив у Австралії, куди змушений був мігрувати через антисемітську політику совєцької влади.

    Працював тренером в київському Палаці піонерів. Довгі роки був старшим тренером збірної України.

    Серед учнів Левіна – гросмейстер Леонід Гофштейн, міжнародні майстри Ірина Острій та Олена Боріч, майстер Леонід Зайд.

    Австралія шахи смерть
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